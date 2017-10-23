وزير الرياضة يفتتح الأعمال الإنشائية في أكاديمية مهد الرياضية

لخلق بيئة رياضية متكاملة

افتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الأعمال الإنشائية في مقر أكاديمية مهد الرياضية بمدينة الرياض؛ حيث تسعى الأكاديمية لمواصلة الانطلاقة الرائعة لها وتسريع عملية النمو في بناء الأجيال الرياضية وفق خطتها الاستراتيجية التي تهدف لبناء منشآت رياضية للتوسع في عملية الاكتشاف والتطوير وتصدير المعارف والمنهجيات الرياضية، وتعد الأكاديمية أحد مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تضم الأعمال الإنشائية المبنى الرئيس للأكاديمية واعتماده صديقًا للبيئة عبر تطبيق العمليات المسؤولة بيئيًّا لتحقيق أعلى معايير الاستدامة؛ حيث سيتم تدوير المياه بداخله لري الملاعب الخارجية، وسيتم استخدام الإضاءات والأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للكهرباء.

فيما ستتم إقامة ملاعب لكرة القدم بقياسات أولمبية مع مضمار أولمبي تابع لها، وأخرى بمساحات أصغر وملاعب للرياضات المتعددة لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد ومجموعة من ملاعب كرة المضرب.

كما سيتم إنشاء مبنى للألعاب المتعددة ومبنى لرياضة رمي السهام وفندق سكني خاص للرياضيين، وصالة سباحة داخلية وقاعات دراسية ومكاتب الأجهزة الفنية والإدارية وعيادات طبية، وتم اعتماد جميع المنشآت على مستوى فائق من الابتكار وفق أعلى المعايير وبتصاميم عالية الجودة.

وتأتي هذه الخطوة لتهيئة البيئة المناسبة للمواهب الرياضية للمساهمة في تطوير وإظهار أفضل ما لديهم وتقييم الحالة الفنية والبدنية لدى الرياضي وتقديم برامج لياقية وقياس مستوى الأداء وإقامة معسكرات وبطولات رياضية.



من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الجنة الأولمبية السعودية: "بدعم قيادتنا اللامحدودة .. تم البدء في تنفيذ أعمال مهد الإنشائية.. لإنشاء مرافق وملاعب تحقق أهداف الأكاديمية في اكتشاف وتطوير المواهب".

فيما أبدى رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حمّاد سعادته قائلًا: "سعيد جدًا بقيامنا بهذه الخطوة ولا يمكنني الانتظار حتى نهاية عملية الإنشاء، وأعتقد أنها من أهم المراحل التي قمنا بها بعد مرحلة التأسيس واكتشاف المواهب".



وأضاف: "الأعمال الإنشائية ستسهل الطريق للمواهب نحو صُنع التاريخ للرياضة السعودية، وتوفير مثل هذه المنشآت هو دافع لكل رياضي".