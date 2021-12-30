تأهل الطالب وسام جابر المالكي من ثانوية الداير مكتب تعليم الداير، والطالبة لمى أحمد الفيفي من الثانوية الثانية بفيفا مكتب تعليم فيفا؛ إلى المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، وذلك من بين أكثر من 8300 مشروع مسجل على مستوى المملكة، وضمن 152 طالبًا وطالبة من كل إدارات التعليم. وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلي تعليم صبيا وسام المالكي ولمى الفيفي؛ على وصولهما للمرحلة النهائية في رحلة أولمبياد إبداع التي تسهم في توفير البيئة التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتسابهم مهارات البحث. وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمكتبي تعليم فيفا والداير، ولمدرستي ولمشرف ومشرفة الطالب المتأهل والطالبة المتأهلة، ولقسمي الموهوبين والموهوبات بالإدارة ومكاتب التعليم؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء والدعم، متمنيًا التوفيق للجميع. وكان أحد عشر طالبًا وطالبة قد تأهلوا من إدارة تعليم صبيا إلى المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021؛ لاختيار الأفضل من بينها للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.

"المالكي" و"الفيفي" يمثلان تعليم صبيا في "إبداع 2022" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 تأهل الطالب وسام جابر المالكي من ثانوية الداير مكتب تعليم الداير، والطالبة لمى أحمد الفيفي من الثانوية الثانية بفيفا مكتب تعليم فيفا؛ إلى المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، وذلك من بين أكثر من 8300 مشروع مسجل على مستوى المملكة، وضمن 152 طالبًا وطالبة من كل إدارات التعليم.



وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلي تعليم صبيا وسام المالكي ولمى الفيفي؛ على وصولهما للمرحلة النهائية في رحلة أولمبياد إبداع التي تسهم في توفير البيئة التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتسابهم مهارات البحث.



وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمكتبي تعليم فيفا والداير، ولمدرستي ولمشرف ومشرفة الطالب المتأهل والطالبة المتأهلة، ولقسمي الموهوبين والموهوبات بالإدارة ومكاتب التعليم؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء والدعم، متمنيًا التوفيق للجميع.



وكان أحد عشر طالبًا وطالبة قد تأهلوا من إدارة تعليم صبيا إلى المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021؛ لاختيار الأفضل من بينها للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 04:59 PM

"المالكي" و"الفيفي" يمثلان تعليم صبيا في "إبداع 2022" بعد تأهل ابتكارين للمرحلة النهائية من المنافسة





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تأهل الطالب وسام جابر المالكي من ثانوية الداير مكتب تعليم الداير، والطالبة لمى أحمد الفيفي من الثانوية الثانية بفيفا مكتب تعليم فيفا؛ إلى المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، وذلك من بين أكثر من 8300 مشروع مسجل على مستوى المملكة، وضمن 152 طالبًا وطالبة من كل إدارات التعليم.



وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلي تعليم صبيا وسام المالكي ولمى الفيفي؛ على وصولهما للمرحلة النهائية في رحلة أولمبياد إبداع التي تسهم في توفير البيئة التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتسابهم مهارات البحث.



وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمكتبي تعليم فيفا والداير، ولمدرستي ولمشرف ومشرفة الطالب المتأهل والطالبة المتأهلة، ولقسمي الموهوبين والموهوبات بالإدارة ومكاتب التعليم؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء والدعم، متمنيًا التوفيق للجميع.



وكان أحد عشر طالبًا وطالبة قد تأهلوا من إدارة تعليم صبيا إلى المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021؛ لاختيار الأفضل من بينها للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.