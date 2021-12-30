النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالكي" و"الفيفي" يمثلان تعليم صبيا في "إبداع 2022"

بعد تأهل ابتكارين للمرحلة النهائية من المنافسة

تأهل الطالب وسام جابر المالكي من ثانوية الداير مكتب تعليم الداير، والطالبة لمى أحمد الفيفي من الثانوية الثانية بفيفا مكتب تعليم فيفا؛ إلى المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، وذلك من بين أكثر من 8300 مشروع مسجل على مستوى المملكة، وضمن 152 طالبًا وطالبة من كل إدارات التعليم.

وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلي تعليم صبيا وسام المالكي ولمى الفيفي؛ على وصولهما للمرحلة النهائية في رحلة أولمبياد إبداع التي تسهم في توفير البيئة التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتسابهم مهارات البحث.

وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمكتبي تعليم فيفا والداير، ولمدرستي ولمشرف ومشرفة الطالب المتأهل والطالبة المتأهلة، ولقسمي الموهوبين والموهوبات بالإدارة ومكاتب التعليم؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء والدعم، متمنيًا التوفيق للجميع.

وكان أحد عشر طالبًا وطالبة قد تأهلوا من إدارة تعليم صبيا إلى المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021؛ لاختيار الأفضل من بينها للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المالكي" و"الفيفي" يمثلان تعليم صبيا في "إبداع 2022"
سبق

تأهل الطالب وسام جابر المالكي من ثانوية الداير مكتب تعليم الداير، والطالبة لمى أحمد الفيفي من الثانوية الثانية بفيفا مكتب تعليم فيفا؛ إلى المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، وذلك من بين أكثر من 8300 مشروع مسجل على مستوى المملكة، وضمن 152 طالبًا وطالبة من كل إدارات التعليم.

وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلي تعليم صبيا وسام المالكي ولمى الفيفي؛ على وصولهما للمرحلة النهائية في رحلة أولمبياد إبداع التي تسهم في توفير البيئة التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتسابهم مهارات البحث.

وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمكتبي تعليم فيفا والداير، ولمدرستي ولمشرف ومشرفة الطالب المتأهل والطالبة المتأهلة، ولقسمي الموهوبين والموهوبات بالإدارة ومكاتب التعليم؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء والدعم، متمنيًا التوفيق للجميع.

وكان أحد عشر طالبًا وطالبة قد تأهلوا من إدارة تعليم صبيا إلى المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021؛ لاختيار الأفضل من بينها للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:59 PM

"المالكي" و"الفيفي" يمثلان تعليم صبيا في "إبداع 2022"

بعد تأهل ابتكارين للمرحلة النهائية من المنافسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,828

تأهل الطالب وسام جابر المالكي من ثانوية الداير مكتب تعليم الداير، والطالبة لمى أحمد الفيفي من الثانوية الثانية بفيفا مكتب تعليم فيفا؛ إلى المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2022، وذلك من بين أكثر من 8300 مشروع مسجل على مستوى المملكة، وضمن 152 طالبًا وطالبة من كل إدارات التعليم.

وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ممثلي تعليم صبيا وسام المالكي ولمى الفيفي؛ على وصولهما للمرحلة النهائية في رحلة أولمبياد إبداع التي تسهم في توفير البيئة التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتسابهم مهارات البحث.

وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمكتبي تعليم فيفا والداير، ولمدرستي ولمشرف ومشرفة الطالب المتأهل والطالبة المتأهلة، ولقسمي الموهوبين والموهوبات بالإدارة ومكاتب التعليم؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء والدعم، متمنيًا التوفيق للجميع.

وكان أحد عشر طالبًا وطالبة قد تأهلوا من إدارة تعليم صبيا إلى المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2021؛ لاختيار الأفضل من بينها للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة