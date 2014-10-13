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"ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية لطلب مرئيات العموم

لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع أولي (مسودة) القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، داعية في هذا الصدد العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع ابتداء من 16/ 3/ 1441هـ الموافق 13/ 11/ 2019م.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية التأمين لحملة الوثائق. كما تعد تشجيعاً لعمليات ممارسة التأمين الإلكتروني والوساطة الإلكترونية، ومن منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا النوع من التجارة الحديثة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية تتميز بتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنظيم علاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال إصدار القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 16/ 3/ 1441هـ الموافق 13/ 11/ 2019م عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA، علماً بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx .

ساما مؤسسة النقد العربي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية لطلب مرئيات العموم
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع أولي (مسودة) القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، داعية في هذا الصدد العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع ابتداء من 16/ 3/ 1441هـ الموافق 13/ 11/ 2019م.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية التأمين لحملة الوثائق. كما تعد تشجيعاً لعمليات ممارسة التأمين الإلكتروني والوساطة الإلكترونية، ومن منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا النوع من التجارة الحديثة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية تتميز بتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنظيم علاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال إصدار القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 16/ 3/ 1441هـ الموافق 13/ 11/ 2019م عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA، علماً بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx .

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
05:38 PM

"ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية لطلب مرئيات العموم

لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع أولي (مسودة) القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، داعية في هذا الصدد العموم والمهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع ابتداء من 16/ 3/ 1441هـ الموافق 13/ 11/ 2019م.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات التقنية في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية التأمين لحملة الوثائق. كما تعد تشجيعاً لعمليات ممارسة التأمين الإلكتروني والوساطة الإلكترونية، ومن منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا النوع من التجارة الحديثة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية تتميز بتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنظيم علاقة وسيط التأمين الإلكتروني بشركات التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال إصدار القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 16/ 3/ 1441هـ الموافق 13/ 11/ 2019م عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA، علماً بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx .

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