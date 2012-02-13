"الجعفري" مساعداً لمدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية

أصدر نائب وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قراراً بتكليف الدكتور أحمد بن حسن الجعفري، مساعداً لمدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية بنين .

وأعرب "الجعفري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، داعياً الله –عز وجل- التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن على أكمل وجه، وبما يحقق التطلعات والغايات المنشودة في الارتقاء بمسيرة التعليم، وفق خطط واستراتيجيات الوزارة، ورؤية المملكة 2030.

ورفع "الجعفري" شكره وتقديره لقيادات الوزارة لقاء الثقة التي حظي بها، مؤكداً أنها ستكون خير دافع له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وبما يسهم في تحقيق أهداف التعليم، مقدمًا شكره وتقديره لمدير التعليم في القنفذة، الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي.

ويعد "الجعفري" من الكفاءات والقيادات الشابة الطموحة والمتميزة، حيث تدرج في العديد من المواقع القيادية بتعليم القنفذة، والتي كان آخرها إدارة مكتب تعليم الداخل.

"سبق" ومنسوبو ومنسوبات التعليم بالقنفذة يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات للدكتور "الجعفري" متمنين له التوفيق والنجاح .