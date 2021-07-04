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الأسبوع في 10 صور: موجة حارة قاسية تدفع الحيوانات لهذه الأفعال.. والقطار البخاري يعاود نشاطه

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دفعت الأجواء الحارة حول العالم الحيوانات لأفعال غير مألوفة، بينما كان القطار البخاري الذي اخترع في القرن الثامن عشر يتجول بالقرب من إدنبرة في أسكتلندا. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأميران وليام وهاري يكشفان النقاب عن تمثال لأمهما الراحلة الأميرة ديانا في قصر كنسينغتون في لندن



2- ليس مشهدًا من أحد الأفلام الكلاسيكية.. القطار البخاري في رحلة بالقرب من إدنبرة في أسكتلندا وسط الطبيعة الخلابة



3- الأجواء الحارة تدفع هذا الدب لرش نفسه بالماء طلبًا للتبرد في حديقة حيوانات بألمانيا



4- لم يجد هذا الكلب مفرًا من إلقاء نفسه في إحدى النافورات للتبرد خلال موجة حر قاسية تضرب كندا



5- رجل الإطفاء يمر وفي الخلف نحو 680 مليون دولار من المخدرات يتم حرقها بعد مصادرتها من السلطات في ميانمار



6- خط من النار يشعل الغطاء النباتي على طول أحد الطرق السريعة في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا الأمريكية



7- متظاهرون يطيحون بتمثال كريستوفر كولومبوس خلال مظاهرة ضد الحكومة في كولومبيا



8- خيوط البرق تتقاطع في سماء بكين عاصمة الصين



9- البرق يضرب سماء منطقة جراند كانيون الشهيرة في ولاية أريزونا الأمريكية



10- ظل برج ويليس الشهير يسقط على سحب عاصفة فوق بحيرة ميشيغان بينما يضيء غروب الشمس أفق شيكاغو





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الأسبوع في 10 صور: موجة حارة قاسية تدفع الحيوانات لهذه الأفعال.. والقطار البخاري يعاود نشاطه
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دفعت الأجواء الحارة حول العالم الحيوانات لأفعال غير مألوفة، بينما كان القطار البخاري الذي اخترع في القرن الثامن عشر يتجول بالقرب من إدنبرة في أسكتلندا. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأميران وليام وهاري يكشفان النقاب عن تمثال لأمهما الراحلة الأميرة ديانا في قصر كنسينغتون في لندن



2- ليس مشهدًا من أحد الأفلام الكلاسيكية.. القطار البخاري في رحلة بالقرب من إدنبرة في أسكتلندا وسط الطبيعة الخلابة



3- الأجواء الحارة تدفع هذا الدب لرش نفسه بالماء طلبًا للتبرد في حديقة حيوانات بألمانيا



4- لم يجد هذا الكلب مفرًا من إلقاء نفسه في إحدى النافورات للتبرد خلال موجة حر قاسية تضرب كندا



5- رجل الإطفاء يمر وفي الخلف نحو 680 مليون دولار من المخدرات يتم حرقها بعد مصادرتها من السلطات في ميانمار



6- خط من النار يشعل الغطاء النباتي على طول أحد الطرق السريعة في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا الأمريكية



7- متظاهرون يطيحون بتمثال كريستوفر كولومبوس خلال مظاهرة ضد الحكومة في كولومبيا



8- خيوط البرق تتقاطع في سماء بكين عاصمة الصين



9- البرق يضرب سماء منطقة جراند كانيون الشهيرة في ولاية أريزونا الأمريكية



10- ظل برج ويليس الشهير يسقط على سحب عاصفة فوق بحيرة ميشيغان بينما يضيء غروب الشمس أفق شيكاغو





04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
02:02 AM

الأسبوع في 10 صور: موجة حارة قاسية تدفع الحيوانات لهذه الأفعال.. والقطار البخاري يعاود نشاطه

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ياسر نجدي - الرياض
0
2,259

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دفعت الأجواء الحارة حول العالم الحيوانات لأفعال غير مألوفة، بينما كان القطار البخاري الذي اخترع في القرن الثامن عشر يتجول بالقرب من إدنبرة في أسكتلندا. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأميران وليام وهاري يكشفان النقاب عن تمثال لأمهما الراحلة الأميرة ديانا في قصر كنسينغتون في لندن



2- ليس مشهدًا من أحد الأفلام الكلاسيكية.. القطار البخاري في رحلة بالقرب من إدنبرة في أسكتلندا وسط الطبيعة الخلابة



3- الأجواء الحارة تدفع هذا الدب لرش نفسه بالماء طلبًا للتبرد في حديقة حيوانات بألمانيا



4- لم يجد هذا الكلب مفرًا من إلقاء نفسه في إحدى النافورات للتبرد خلال موجة حر قاسية تضرب كندا



5- رجل الإطفاء يمر وفي الخلف نحو 680 مليون دولار من المخدرات يتم حرقها بعد مصادرتها من السلطات في ميانمار



6- خط من النار يشعل الغطاء النباتي على طول أحد الطرق السريعة في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا الأمريكية



7- متظاهرون يطيحون بتمثال كريستوفر كولومبوس خلال مظاهرة ضد الحكومة في كولومبيا



8- خيوط البرق تتقاطع في سماء بكين عاصمة الصين



9- البرق يضرب سماء منطقة جراند كانيون الشهيرة في ولاية أريزونا الأمريكية



10- ظل برج ويليس الشهير يسقط على سحب عاصفة فوق بحيرة ميشيغان بينما يضيء غروب الشمس أفق شيكاغو





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