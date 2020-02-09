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"الخدمة المدنية" تدفع بـ300 موظف لـ"تأهيل أخصائي المزايا والتعويضات"

يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة

أطلقت وزارة الخدمة المدنية البرنامج التدريبي لـ"تأهيل أخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومي" في نسخته الأولى، بتدريب أكثر من 300 موظف وموظفة، يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة، بحضور مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي.

ويُعد البرنامج أحد برامج وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من مبادرات التحول الوطني التي تسهم بتعزيز رأس المال البشـري، ورفع مستوى الاحترافية لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل 140 مشاركًا ومشاركة، ممن سيجتازون المرحلة الأساسية، وفقًا للمعايير المعتمدة للشهادة الاحترافية العالمية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مرحلة تطوير كبيرة، تشمل القطاعات الحكومية جميعها تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت عددًا من البرامج التطويرية التي تهدف إلى التحول من المفاهيم التقليدية المعمول بها في شؤون الموظفين إلى المفاهيم الحديثة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية؛ وهو ما يعزز من تحسين أداء الجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، ويضاعف من قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية فيها، بما ينسجم مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. ومن هذه البرامج: برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي ينفَّذ باللغة العربية لأول مرة.

وعدَّ السلمي البرنامج أحد أهم برامج الشهادات الاحترافية الذي يُنفَّذ بالشراكة مع جمعية world at work الأمريكية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويهدف إلى إعداد وتأهيل أخصائيين في مجال المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية، حاصلين على شهادة احترافية معتمدة عالميًّا.

مما يُذكر أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: الأولى هي "دورة أساسيات المزايا والتعويضات"، فيما تتكون المرحلة الثانية من 9 مواد دراسية مع اختبار اجتياز لكل مادة.

الخدمة المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمة المدنية" تدفع بـ300 موظف لـ"تأهيل أخصائي المزايا والتعويضات"
سبق

أطلقت وزارة الخدمة المدنية البرنامج التدريبي لـ"تأهيل أخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومي" في نسخته الأولى، بتدريب أكثر من 300 موظف وموظفة، يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة، بحضور مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي.

ويُعد البرنامج أحد برامج وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من مبادرات التحول الوطني التي تسهم بتعزيز رأس المال البشـري، ورفع مستوى الاحترافية لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل 140 مشاركًا ومشاركة، ممن سيجتازون المرحلة الأساسية، وفقًا للمعايير المعتمدة للشهادة الاحترافية العالمية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مرحلة تطوير كبيرة، تشمل القطاعات الحكومية جميعها تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت عددًا من البرامج التطويرية التي تهدف إلى التحول من المفاهيم التقليدية المعمول بها في شؤون الموظفين إلى المفاهيم الحديثة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية؛ وهو ما يعزز من تحسين أداء الجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، ويضاعف من قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية فيها، بما ينسجم مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. ومن هذه البرامج: برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي ينفَّذ باللغة العربية لأول مرة.

وعدَّ السلمي البرنامج أحد أهم برامج الشهادات الاحترافية الذي يُنفَّذ بالشراكة مع جمعية world at work الأمريكية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويهدف إلى إعداد وتأهيل أخصائيين في مجال المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية، حاصلين على شهادة احترافية معتمدة عالميًّا.

مما يُذكر أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: الأولى هي "دورة أساسيات المزايا والتعويضات"، فيما تتكون المرحلة الثانية من 9 مواد دراسية مع اختبار اجتياز لكل مادة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:22 PM

"الخدمة المدنية" تدفع بـ300 موظف لـ"تأهيل أخصائي المزايا والتعويضات"

يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الخدمة المدنية البرنامج التدريبي لـ"تأهيل أخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومي" في نسخته الأولى، بتدريب أكثر من 300 موظف وموظفة، يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة، بحضور مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي.

ويُعد البرنامج أحد برامج وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من مبادرات التحول الوطني التي تسهم بتعزيز رأس المال البشـري، ورفع مستوى الاحترافية لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل 140 مشاركًا ومشاركة، ممن سيجتازون المرحلة الأساسية، وفقًا للمعايير المعتمدة للشهادة الاحترافية العالمية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مرحلة تطوير كبيرة، تشمل القطاعات الحكومية جميعها تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت عددًا من البرامج التطويرية التي تهدف إلى التحول من المفاهيم التقليدية المعمول بها في شؤون الموظفين إلى المفاهيم الحديثة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية؛ وهو ما يعزز من تحسين أداء الجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، ويضاعف من قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية فيها، بما ينسجم مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. ومن هذه البرامج: برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي ينفَّذ باللغة العربية لأول مرة.

وعدَّ السلمي البرنامج أحد أهم برامج الشهادات الاحترافية الذي يُنفَّذ بالشراكة مع جمعية world at work الأمريكية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويهدف إلى إعداد وتأهيل أخصائيين في مجال المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية، حاصلين على شهادة احترافية معتمدة عالميًّا.

مما يُذكر أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: الأولى هي "دورة أساسيات المزايا والتعويضات"، فيما تتكون المرحلة الثانية من 9 مواد دراسية مع اختبار اجتياز لكل مادة.

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