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"الأفواج" تقلص التهريب بالحد الجنوبي.. أمن الحدود خط أحمر

وزير الداخلية وجّه بإطلاق دورياتها في العارضة بمنطقة جازان اليوم

جاء توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان اليوم، لإكمال منظومة الأفواج بالمنطقة، حيث تمكنت أخيرًا من الضرب بيد من حديد على المواقع التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي في جبال الحد الجنوبي بجازان؛ إذ تمكنت في وقت وجيز من القضاء على العديد من الظواهر، من أهمها ظاهرة التفحيط التي انتشرت في وقت سابق بشكل كبير، كما نجحت في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ، إضافة إلى نجاحها في ضبط المتسللين ومهربيهم إلى المحافظات الداخلية.

وأوضح لـ "سبق" وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، خلال تدشينه اليوم إطلاق الدوريات أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد اللواء القحطاني خلال تصريحه بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من سمو وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.

وتتسلح الدوريات الراجلة بأسلحة رشاشة خلال تنقلها في الجبال؛ لمواجهة مخالفي الأنظمة عندما يستوجب الأمر ذلك، كما حظيت القوات بتدريبات على تخصصات عدة، مكنتها من مواجهة المصاعب كافة.

وكانت "سبق" رصدت خلال جولاتها الميدانية عمليات ضبط عدد من المهربات، تم إخفاؤها في مواقع سرية جدًّا، لا يمكن العثور عليها إلا بحس أمني عالٍ كالذي يتمتع به رجال الأفواج الأمنية.

وتنتشر الفرق الميدانية الراجلة لقوات الأفواج الأمنية في جبال محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان متنقلين بين طرقات وعرة للغاية على أقدامهم لاستهداف المتسللين والمهربين الذين يسلكونها، وعلى الرغم من وعورتها إلا أن فرق الأفواج الأمنية نجحت في عبور كل الطرقات سيرًا على الأقدام، وعبر المركبات العسكرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأفواج" تقلص التهريب بالحد الجنوبي.. أمن الحدود خط أحمر
سبق

جاء توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان اليوم، لإكمال منظومة الأفواج بالمنطقة، حيث تمكنت أخيرًا من الضرب بيد من حديد على المواقع التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي في جبال الحد الجنوبي بجازان؛ إذ تمكنت في وقت وجيز من القضاء على العديد من الظواهر، من أهمها ظاهرة التفحيط التي انتشرت في وقت سابق بشكل كبير، كما نجحت في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ، إضافة إلى نجاحها في ضبط المتسللين ومهربيهم إلى المحافظات الداخلية.

وأوضح لـ "سبق" وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، خلال تدشينه اليوم إطلاق الدوريات أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد اللواء القحطاني خلال تصريحه بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من سمو وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.

وتتسلح الدوريات الراجلة بأسلحة رشاشة خلال تنقلها في الجبال؛ لمواجهة مخالفي الأنظمة عندما يستوجب الأمر ذلك، كما حظيت القوات بتدريبات على تخصصات عدة، مكنتها من مواجهة المصاعب كافة.

وكانت "سبق" رصدت خلال جولاتها الميدانية عمليات ضبط عدد من المهربات، تم إخفاؤها في مواقع سرية جدًّا، لا يمكن العثور عليها إلا بحس أمني عالٍ كالذي يتمتع به رجال الأفواج الأمنية.

وتنتشر الفرق الميدانية الراجلة لقوات الأفواج الأمنية في جبال محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان متنقلين بين طرقات وعرة للغاية على أقدامهم لاستهداف المتسللين والمهربين الذين يسلكونها، وعلى الرغم من وعورتها إلا أن فرق الأفواج الأمنية نجحت في عبور كل الطرقات سيرًا على الأقدام، وعبر المركبات العسكرية.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:42 PM

"الأفواج" تقلص التهريب بالحد الجنوبي.. أمن الحدود خط أحمر

وزير الداخلية وجّه بإطلاق دورياتها في العارضة بمنطقة جازان اليوم

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فهد كاملي - جازان
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8,656

جاء توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بإطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان اليوم، لإكمال منظومة الأفواج بالمنطقة، حيث تمكنت أخيرًا من الضرب بيد من حديد على المواقع التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي في جبال الحد الجنوبي بجازان؛ إذ تمكنت في وقت وجيز من القضاء على العديد من الظواهر، من أهمها ظاهرة التفحيط التي انتشرت في وقت سابق بشكل كبير، كما نجحت في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ، إضافة إلى نجاحها في ضبط المتسللين ومهربيهم إلى المحافظات الداخلية.

وأوضح لـ "سبق" وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، خلال تدشينه اليوم إطلاق الدوريات أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد اللواء القحطاني خلال تصريحه بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من سمو وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.

وتتسلح الدوريات الراجلة بأسلحة رشاشة خلال تنقلها في الجبال؛ لمواجهة مخالفي الأنظمة عندما يستوجب الأمر ذلك، كما حظيت القوات بتدريبات على تخصصات عدة، مكنتها من مواجهة المصاعب كافة.

وكانت "سبق" رصدت خلال جولاتها الميدانية عمليات ضبط عدد من المهربات، تم إخفاؤها في مواقع سرية جدًّا، لا يمكن العثور عليها إلا بحس أمني عالٍ كالذي يتمتع به رجال الأفواج الأمنية.

وتنتشر الفرق الميدانية الراجلة لقوات الأفواج الأمنية في جبال محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان متنقلين بين طرقات وعرة للغاية على أقدامهم لاستهداف المتسللين والمهربين الذين يسلكونها، وعلى الرغم من وعورتها إلا أن فرق الأفواج الأمنية نجحت في عبور كل الطرقات سيرًا على الأقدام، وعبر المركبات العسكرية.

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