دعت وزارة الصحة إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات, وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال. وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية. وأهابت "الصحة" بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم عن طريق تطبيق "موعد"، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مطمئنةً الجميع ومؤكدةً لهم أن المنشآت الصحية تلتزم بكافة المعايير الوقائية الخاصة لمكافحة العدوى.

"الصحة" تدعو لعدم تأجيل تطعيمات الأطفال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-16 دعت وزارة الصحة إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات, وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال.



وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.



وأهابت "الصحة" بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم عن طريق تطبيق "موعد"، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مطمئنةً الجميع ومؤكدةً لهم أن المنشآت الصحية تلتزم بكافة المعايير الوقائية الخاصة لمكافحة العدوى.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 06:26 PM

"الصحة" تدعو لعدم تأجيل تطعيمات الأطفال أكدت أنها إجراءات احترازية أساسية للحماية من الأمراض المعدية





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دعت وزارة الصحة إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات, وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الأطفال.



وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.



وأهابت "الصحة" بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم عن طريق تطبيق "موعد"، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مطمئنةً الجميع ومؤكدةً لهم أن المنشآت الصحية تلتزم بكافة المعايير الوقائية الخاصة لمكافحة العدوى.