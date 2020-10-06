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مقتل 21 جندياً أرمينياً بنيران الجيش الأذربيجاني

حصيلة القتلى ترتفع إلى 244 عسكريًا

أفاد مسؤولون من الأرمن في جيب ناجورنو كاراباخ، اليوم (الثلاثاء)، بأن 21 جنديًا آخرين قُتلوا في الصراع مع أذربيجان؛ ليرتفع إجمالي عدد جنود الإقليم القتلى منذ نشوب الحرب في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 244 جنديًا، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما قُتل نحو 30 ألف شخص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 21 جندياً أرمينياً بنيران الجيش الأذربيجاني
سبق

أفاد مسؤولون من الأرمن في جيب ناجورنو كاراباخ، اليوم (الثلاثاء)، بأن 21 جنديًا آخرين قُتلوا في الصراع مع أذربيجان؛ ليرتفع إجمالي عدد جنود الإقليم القتلى منذ نشوب الحرب في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 244 جنديًا، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما قُتل نحو 30 ألف شخص.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:14 PM

مقتل 21 جندياً أرمينياً بنيران الجيش الأذربيجاني

حصيلة القتلى ترتفع إلى 244 عسكريًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون من الأرمن في جيب ناجورنو كاراباخ، اليوم (الثلاثاء)، بأن 21 جنديًا آخرين قُتلوا في الصراع مع أذربيجان؛ ليرتفع إجمالي عدد جنود الإقليم القتلى منذ نشوب الحرب في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 244 جنديًا، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما قُتل نحو 30 ألف شخص.

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