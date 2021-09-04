النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيانات الرئيس سُرِبت فماذا عني؟".. الإندونيسيون منزعجون من اختراق معلومات رئيسهم

القراصنة تسللوا إلى تطبيق لمراقبة اللقاحات

أعرب إندونيسيون عن قلقهم حيال أمن بياناتهم الطبية، اليوم (السبت)؛ بعد تسريب شهادة تطعيم الرئيس جوكو ويدودو، وعقب عملية اختراق تعرّض لها على ما يبدو تطبيق بارز لفحوص "كوفيد-19".

وسربت شهادة تطعيم "ويدودو" التي انتشرت على الإنترنت، وأظهرت رقم بطاقة هويته، وعدد الجرعات التي تلقّاها، من قبل مستخدمين عثروا على بياناته على تطبيق مراقبة اللقاحات "بيدوليليندونغي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقرت الحكومة أن أشخاصاً معيّنين وصلوا إلى شهادة تطعيم السيد جوكو ويدودو باستخدام خاصية التحقق من التطعيم المتاحة على بيدوليليندونغي".

من جانبه، أعرب المواطن أغينغ ويبوو (39 عامًا) أحد قاطني جاكرتا، عن قلقه من الواقعة.

وقال: "إذا تم تسريب بيانات الرئيس، فماذا عني كشخص عادي؟".

من ناحيته تساءل مواطن إندونيسي عبر "تويتر": "كم قضية كبيرة أخرى نحتاج لإظهار فشل تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات في بلدنا؟".

وأتت التسريبات بعد أيام فقط، من كشف باحثين لدى "في بي إن منتور" التي توفر خدمات التشفير بأنه تم اختراق بيانات 1,3 مليون مستخدم لتطبيق الفحص والتعقّب المرتبط بـ"كوفيد-19" الحكومي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بيانات الرئيس سُرِبت فماذا عني؟".. الإندونيسيون منزعجون من اختراق معلومات رئيسهم
سبق

أعرب إندونيسيون عن قلقهم حيال أمن بياناتهم الطبية، اليوم (السبت)؛ بعد تسريب شهادة تطعيم الرئيس جوكو ويدودو، وعقب عملية اختراق تعرّض لها على ما يبدو تطبيق بارز لفحوص "كوفيد-19".

وسربت شهادة تطعيم "ويدودو" التي انتشرت على الإنترنت، وأظهرت رقم بطاقة هويته، وعدد الجرعات التي تلقّاها، من قبل مستخدمين عثروا على بياناته على تطبيق مراقبة اللقاحات "بيدوليليندونغي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقرت الحكومة أن أشخاصاً معيّنين وصلوا إلى شهادة تطعيم السيد جوكو ويدودو باستخدام خاصية التحقق من التطعيم المتاحة على بيدوليليندونغي".

من جانبه، أعرب المواطن أغينغ ويبوو (39 عامًا) أحد قاطني جاكرتا، عن قلقه من الواقعة.

وقال: "إذا تم تسريب بيانات الرئيس، فماذا عني كشخص عادي؟".

من ناحيته تساءل مواطن إندونيسي عبر "تويتر": "كم قضية كبيرة أخرى نحتاج لإظهار فشل تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات في بلدنا؟".

وأتت التسريبات بعد أيام فقط، من كشف باحثين لدى "في بي إن منتور" التي توفر خدمات التشفير بأنه تم اختراق بيانات 1,3 مليون مستخدم لتطبيق الفحص والتعقّب المرتبط بـ"كوفيد-19" الحكومي.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
04:44 PM

"بيانات الرئيس سُرِبت فماذا عني؟".. الإندونيسيون منزعجون من اختراق معلومات رئيسهم

القراصنة تسللوا إلى تطبيق لمراقبة اللقاحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,387

أعرب إندونيسيون عن قلقهم حيال أمن بياناتهم الطبية، اليوم (السبت)؛ بعد تسريب شهادة تطعيم الرئيس جوكو ويدودو، وعقب عملية اختراق تعرّض لها على ما يبدو تطبيق بارز لفحوص "كوفيد-19".

وسربت شهادة تطعيم "ويدودو" التي انتشرت على الإنترنت، وأظهرت رقم بطاقة هويته، وعدد الجرعات التي تلقّاها، من قبل مستخدمين عثروا على بياناته على تطبيق مراقبة اللقاحات "بيدوليليندونغي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقرت الحكومة أن أشخاصاً معيّنين وصلوا إلى شهادة تطعيم السيد جوكو ويدودو باستخدام خاصية التحقق من التطعيم المتاحة على بيدوليليندونغي".

من جانبه، أعرب المواطن أغينغ ويبوو (39 عامًا) أحد قاطني جاكرتا، عن قلقه من الواقعة.

وقال: "إذا تم تسريب بيانات الرئيس، فماذا عني كشخص عادي؟".

من ناحيته تساءل مواطن إندونيسي عبر "تويتر": "كم قضية كبيرة أخرى نحتاج لإظهار فشل تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات في بلدنا؟".

وأتت التسريبات بعد أيام فقط، من كشف باحثين لدى "في بي إن منتور" التي توفر خدمات التشفير بأنه تم اختراق بيانات 1,3 مليون مستخدم لتطبيق الفحص والتعقّب المرتبط بـ"كوفيد-19" الحكومي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,778
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة