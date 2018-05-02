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"الزعاق" و"الجهني": شعبان 30 يوماً ورمضان 29 وعيد الفطر في 15 يونيو

اتفقا على أن غرة الشهر ‎الفضيل ستكون 17 مايو الجاري.. يقع بأكمله في الربيع

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن ‏الحسابات الفلكية تشير إلى أن عدة شهر شعبان ستكتمل ثلاثين يوماً، والخميس 17 مايو هو غرة شهر ‎رمضان، وأن عدة الشهر الفضيل تسع وعشرون يوماً، والجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن جلّ العالم الإسلامي سيتفق على هذه المواعيد.

كما قال زياد الجهني عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة إن شعبان ثلاثون يوماً، وأول أيام ‎رمضان هو يوم الخميس 17 مايو، وسيكون رمضان ناقصاً بـ29 يوماً، والعيد يوم الجمعة 15 يونيو.

واعتبر "الجهني" أن رمضان القادم بأكمله يقع في فصل الربيع، وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه منذ أعوام طويلة.

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"الزعاق" و"الجهني": شعبان 30 يوماً ورمضان 29 وعيد الفطر في 15 يونيو
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن ‏الحسابات الفلكية تشير إلى أن عدة شهر شعبان ستكتمل ثلاثين يوماً، والخميس 17 مايو هو غرة شهر ‎رمضان، وأن عدة الشهر الفضيل تسع وعشرون يوماً، والجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن جلّ العالم الإسلامي سيتفق على هذه المواعيد.

كما قال زياد الجهني عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة إن شعبان ثلاثون يوماً، وأول أيام ‎رمضان هو يوم الخميس 17 مايو، وسيكون رمضان ناقصاً بـ29 يوماً، والعيد يوم الجمعة 15 يونيو.

واعتبر "الجهني" أن رمضان القادم بأكمله يقع في فصل الربيع، وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه منذ أعوام طويلة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:42 AM

"الزعاق" و"الجهني": شعبان 30 يوماً ورمضان 29 وعيد الفطر في 15 يونيو

اتفقا على أن غرة الشهر ‎الفضيل ستكون 17 مايو الجاري.. يقع بأكمله في الربيع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
21,941

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق: إن ‏الحسابات الفلكية تشير إلى أن عدة شهر شعبان ستكتمل ثلاثين يوماً، والخميس 17 مايو هو غرة شهر ‎رمضان، وأن عدة الشهر الفضيل تسع وعشرون يوماً، والجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن جلّ العالم الإسلامي سيتفق على هذه المواعيد.

كما قال زياد الجهني عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة إن شعبان ثلاثون يوماً، وأول أيام ‎رمضان هو يوم الخميس 17 مايو، وسيكون رمضان ناقصاً بـ29 يوماً، والعيد يوم الجمعة 15 يونيو.

واعتبر "الجهني" أن رمضان القادم بأكمله يقع في فصل الربيع، وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه منذ أعوام طويلة.

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