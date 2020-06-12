البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.
سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.البرازيل فيروس كورونا الجديد
سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.
سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.