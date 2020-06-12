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البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
سبق

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:07 PM

البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40.919، فيما بلغ عدد الإصابات 802.828.

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