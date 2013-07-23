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جمعية ألزهايمر تعايد أسرها ببرنامج "نعايدهم لذكراهم"

ضمنت زيارة ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بها

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر معايداتها لأسر مرضى ألزهايمر بعنوان #نعايدهم_لذكراهم حيث انطلقت الزيارات الميدانية في كل مناطق المملكة لمدة أسبوع بالتوالي للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور، والفرح على قلوب المرضى، وأسرهم.

وجاءت المعايدة عبارة عن زيارة من ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بالجمعية وبرفقة فريق صحي متخصص؛ للاطمئنان على صحة المرضى، وكان الإهداء عبارة عن سلال تموينية وكوبونات تموينية مقدمة من شركة المراعي، وعدد من الأجهزة الإلكترونية من شركة عزوم السعودية، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التقديرية بمناسبة العيد، وذلك بدعم من إحسان المنصة الوطنية للعمل الخيري.

وتأتي الحملة مواكبة من الجمعية لخطط الرؤية، والتحول 2030 خطت الجمعية بمبادرات توعوية، واجتماعيةـ وتثقيفية، وصحية ضمن مسارات التحول، والتمكين لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خطوات سريعة تحقق رؤيتها، ورسالتها لخدمة مستفيديها، وكان لها الريادة في العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات النوعية التي تحسن جودة الحياة، والتمكين المجتمعي لمرضى ألزهايمر، وأسرهم.

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جمعية ألزهايمر تعايد أسرها ببرنامج "نعايدهم لذكراهم"
سبق

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر معايداتها لأسر مرضى ألزهايمر بعنوان #نعايدهم_لذكراهم حيث انطلقت الزيارات الميدانية في كل مناطق المملكة لمدة أسبوع بالتوالي للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور، والفرح على قلوب المرضى، وأسرهم.

وجاءت المعايدة عبارة عن زيارة من ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بالجمعية وبرفقة فريق صحي متخصص؛ للاطمئنان على صحة المرضى، وكان الإهداء عبارة عن سلال تموينية وكوبونات تموينية مقدمة من شركة المراعي، وعدد من الأجهزة الإلكترونية من شركة عزوم السعودية، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التقديرية بمناسبة العيد، وذلك بدعم من إحسان المنصة الوطنية للعمل الخيري.

وتأتي الحملة مواكبة من الجمعية لخطط الرؤية، والتحول 2030 خطت الجمعية بمبادرات توعوية، واجتماعيةـ وتثقيفية، وصحية ضمن مسارات التحول، والتمكين لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خطوات سريعة تحقق رؤيتها، ورسالتها لخدمة مستفيديها، وكان لها الريادة في العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات النوعية التي تحسن جودة الحياة، والتمكين المجتمعي لمرضى ألزهايمر، وأسرهم.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
06:47 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
06:32 AM

جمعية ألزهايمر تعايد أسرها ببرنامج "نعايدهم لذكراهم"

ضمنت زيارة ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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32,877

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر معايداتها لأسر مرضى ألزهايمر بعنوان #نعايدهم_لذكراهم حيث انطلقت الزيارات الميدانية في كل مناطق المملكة لمدة أسبوع بالتوالي للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور، والفرح على قلوب المرضى، وأسرهم.

وجاءت المعايدة عبارة عن زيارة من ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بالجمعية وبرفقة فريق صحي متخصص؛ للاطمئنان على صحة المرضى، وكان الإهداء عبارة عن سلال تموينية وكوبونات تموينية مقدمة من شركة المراعي، وعدد من الأجهزة الإلكترونية من شركة عزوم السعودية، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التقديرية بمناسبة العيد، وذلك بدعم من إحسان المنصة الوطنية للعمل الخيري.

وتأتي الحملة مواكبة من الجمعية لخطط الرؤية، والتحول 2030 خطت الجمعية بمبادرات توعوية، واجتماعيةـ وتثقيفية، وصحية ضمن مسارات التحول، والتمكين لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خطوات سريعة تحقق رؤيتها، ورسالتها لخدمة مستفيديها، وكان لها الريادة في العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات النوعية التي تحسن جودة الحياة، والتمكين المجتمعي لمرضى ألزهايمر، وأسرهم.

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