"بوتين": "جونسون المتفائل" سيهزم "كورونا".. و"السيسي": يقود بلاده بقوة لمواجهة الوباء

"ميركل": أتمنى له الكثير من القوة والانتعاش وآمل أن يتمكن من مغادرة المستشفى قريباً

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن روح التفاؤل لدى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ستساعده على الانتصار على فيروس كورونا المستجد".

وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لـ"جونسون"، مبدية أمنياتها بأن يغادر المستشفى قريباً.

وقالت "ميركل" فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: تتمنى المستشارة ميركل لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الكثير من القوة والانتعاش، وتأمل أن يتمكن من مغادرة المستشفى قريباً.

كما عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".

وتابع: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".

وقال: "كما أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درساً جديداً في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة.. حفظ الله مصر وشعوب العالم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة أمس الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وحسب ما أكد مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتاً.

وقال "جونسون"، من داخل المستشفى التى يعالج بها من فيروس كورونا: أتمتع بروح عالية وعلى تواصل مع فريقى، وقد ذهبت للمستشفى لإجراء فحوص روتينية.

وكان مصدر حكومى بريطانى قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال فى المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعانى من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء فى داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.

وأضاف المصدر: "رئيس الوزراء ما زال فى المستشفى. "قضى الليل فى المستشفى".