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"السديس": بدء أعمال تظليل الحرمين بعد الحج والانتهاء قبل رمضان المقبل

أكد أنها إحدى مآثر هذه الدولة المباركة.. والمشروعات ستكتمل خلال عامين

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إن مشروعات الحرمين الشريفين ستكتمل خلال السنتين المقبلتين، وأضاف أن مشروع التظليل سينطلق بعد الحج بإذن الله، على أن يكون جاهزًا قبل رمضان المقبل 1441هـ.

وأشار إلى أنها إحدى مآثر هذه الدولة المباركة، ومكرمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لقاصدي الحرمين الشريفين، وسيودع الناس الحرارة إن شاء الله، مؤكدًا أنه حتى في صحن المطاف ستكون هناك مظلات وفي الساحات بعمل جليل وعظيم على أفخم مستوى، إن شاء الله.

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"السديس": بدء أعمال تظليل الحرمين بعد الحج والانتهاء قبل رمضان المقبل
سبق

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إن مشروعات الحرمين الشريفين ستكتمل خلال السنتين المقبلتين، وأضاف أن مشروع التظليل سينطلق بعد الحج بإذن الله، على أن يكون جاهزًا قبل رمضان المقبل 1441هـ.

وأشار إلى أنها إحدى مآثر هذه الدولة المباركة، ومكرمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لقاصدي الحرمين الشريفين، وسيودع الناس الحرارة إن شاء الله، مؤكدًا أنه حتى في صحن المطاف ستكون هناك مظلات وفي الساحات بعمل جليل وعظيم على أفخم مستوى، إن شاء الله.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:05 PM

"السديس": بدء أعمال تظليل الحرمين بعد الحج والانتهاء قبل رمضان المقبل

أكد أنها إحدى مآثر هذه الدولة المباركة.. والمشروعات ستكتمل خلال عامين

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
8,482

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إن مشروعات الحرمين الشريفين ستكتمل خلال السنتين المقبلتين، وأضاف أن مشروع التظليل سينطلق بعد الحج بإذن الله، على أن يكون جاهزًا قبل رمضان المقبل 1441هـ.

وأشار إلى أنها إحدى مآثر هذه الدولة المباركة، ومكرمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لقاصدي الحرمين الشريفين، وسيودع الناس الحرارة إن شاء الله، مؤكدًا أنه حتى في صحن المطاف ستكون هناك مظلات وفي الساحات بعمل جليل وعظيم على أفخم مستوى، إن شاء الله.

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