النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري

تستهدف إزالة المخالفات للارتقاء بالخدمات البلدية

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بقسم النظافة أهدافها ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، حملاتها الميداينة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

حيث كثفت الفرق حملاتها الميدانية بقرى ومركز القفل أعمالها اليومية من أجل إزالة والتقاط النفايات، وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة داخل المركز وقراه.

وقال رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامظي إن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الشوارع والطرقات والمرافق العامة التابعة للمركز.

وبيّن "الحامظي" أن الجولات مستمرة لإزالة الظواهر السلبية والتشوه البصري، من أجل توفير الأجواء الصحية الآمنة والحفاظ على المظهر العام.

التشوه البصري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري
سبق

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بقسم النظافة أهدافها ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، حملاتها الميداينة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

حيث كثفت الفرق حملاتها الميدانية بقرى ومركز القفل أعمالها اليومية من أجل إزالة والتقاط النفايات، وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة داخل المركز وقراه.

وقال رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامظي إن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الشوارع والطرقات والمرافق العامة التابعة للمركز.

وبيّن "الحامظي" أن الجولات مستمرة لإزالة الظواهر السلبية والتشوه البصري، من أجل توفير الأجواء الصحية الآمنة والحفاظ على المظهر العام.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:50 PM

"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري

تستهدف إزالة المخالفات للارتقاء بالخدمات البلدية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
130

تواصل بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بقسم النظافة أهدافها ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، حملاتها الميداينة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

حيث كثفت الفرق حملاتها الميدانية بقرى ومركز القفل أعمالها اليومية من أجل إزالة والتقاط النفايات، وذلك للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة داخل المركز وقراه.

وقال رئيس بلدية مركز القفل محمد حسن الحامظي إن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الشوارع والطرقات والمرافق العامة التابعة للمركز.

وبيّن "الحامظي" أن الجولات مستمرة لإزالة الظواهر السلبية والتشوه البصري، من أجل توفير الأجواء الصحية الآمنة والحفاظ على المظهر العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,338
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,583
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,169

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة