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البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد

لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد البرلمان الغامبي

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البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد
سبق

وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:39 AM

البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد

لمواجهة تفشي فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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