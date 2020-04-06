وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-06 وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء. وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:39 AM

البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا





A A A





0 مشاركة

وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.