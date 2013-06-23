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وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم

بعد أيام من نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة

لَقِيَ طباخ عراقي في أحد المطابخ التابعة لقاعة للأفراح والمناسبات، في إقليم كردستان العراق، حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قِدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة؛ حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارَقَ الحياة يوم الاثنين، متأثرًا بالجروح البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70%؛ وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

ووفق ما نقلته "البيان" الإماراتية اليوم، يبلغ الطباخ من العمر 25 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.

وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأسبوع الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة؛ فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في إعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

وفجّرت الحادثة الغريبة حزنًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي الكردية والعراقية؛ حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

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وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم
سبق

لَقِيَ طباخ عراقي في أحد المطابخ التابعة لقاعة للأفراح والمناسبات، في إقليم كردستان العراق، حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قِدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة؛ حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارَقَ الحياة يوم الاثنين، متأثرًا بالجروح البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70%؛ وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

ووفق ما نقلته "البيان" الإماراتية اليوم، يبلغ الطباخ من العمر 25 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.

وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأسبوع الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة؛ فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في إعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

وفجّرت الحادثة الغريبة حزنًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي الكردية والعراقية؛ حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
10:14 AM

وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم

بعد أيام من نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لَقِيَ طباخ عراقي في أحد المطابخ التابعة لقاعة للأفراح والمناسبات، في إقليم كردستان العراق، حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قِدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة؛ حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارَقَ الحياة يوم الاثنين، متأثرًا بالجروح البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70%؛ وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

ووفق ما نقلته "البيان" الإماراتية اليوم، يبلغ الطباخ من العمر 25 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.

وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأسبوع الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة؛ فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في إعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

وفجّرت الحادثة الغريبة حزنًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي الكردية والعراقية؛ حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

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