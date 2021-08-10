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"العلكمي" يعتمد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات "سراة عبيدة"

الاستعلام عن النتيجة عبر نظام "نور" والتظلمات تستمر حتى 6 المحرم

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ اليوم، نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت إدارة تعليم سراة عبيدة، أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابه في نظام نور، مؤكدةً أن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة مُتاح حتى تاريخ ١٤٤٣/١/٦هـ.

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"العلكمي" يعتمد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات "سراة عبيدة"
سبق

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ اليوم، نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت إدارة تعليم سراة عبيدة، أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابه في نظام نور، مؤكدةً أن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة مُتاح حتى تاريخ ١٤٤٣/١/٦هـ.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
02:06 PM

"العلكمي" يعتمد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات "سراة عبيدة"

الاستعلام عن النتيجة عبر نظام "نور" والتظلمات تستمر حتى 6 المحرم

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
663

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ اليوم، نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت إدارة تعليم سراة عبيدة، أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابه في نظام نور، مؤكدةً أن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة مُتاح حتى تاريخ ١٤٤٣/١/٦هـ.

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