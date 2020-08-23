"الزعاقي" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل الملازم أول عبد الله بن خالد بن عبد العزيز الزعاقي، مساء أمس السبت، بزفافه في قاعة لافيورا بالرياض.

وحضر الحفل أقارب العريس والعروس وعائلتهما، للظروف الراهنة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية.

وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما التوفيق في حياتهما الزوجية، ودعوا لهما: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".