النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً

‫تسليم المحضون لحاضنه من القضايا المستعجلة

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المُعجَّل بتسليم طفل رضيع لوالدته بعد أن قام الأب بأخذه بعد ولادته.

وجاء في وقائع القضية أنه تقدمت والدة الطفل للمحكمة، تطالب بإلزام طليقها بتسليمها طفلها الرضيع بعد أن أخذه بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، مؤكدة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعًا.

ولم يحضر الأب المدَّعى عليه الجلسة رغم تبليغه تبليغًا صحيحًا. وتضمن تسبيب الحكم أن القضية (تسليم محضون لحاضنه) هي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، والرضيع يحتاج لأمه رفعًا للضرر عنه، وتحقيقًا للمصلحة.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً
سبق

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المُعجَّل بتسليم طفل رضيع لوالدته بعد أن قام الأب بأخذه بعد ولادته.

وجاء في وقائع القضية أنه تقدمت والدة الطفل للمحكمة، تطالب بإلزام طليقها بتسليمها طفلها الرضيع بعد أن أخذه بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، مؤكدة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعًا.

ولم يحضر الأب المدَّعى عليه الجلسة رغم تبليغه تبليغًا صحيحًا. وتضمن تسبيب الحكم أن القضية (تسليم محضون لحاضنه) هي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، والرضيع يحتاج لأمه رفعًا للضرر عنه، وتحقيقًا للمصلحة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
08:56 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:30 PM

الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً

‫تسليم المحضون لحاضنه من القضايا المستعجلة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
8,435

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المُعجَّل بتسليم طفل رضيع لوالدته بعد أن قام الأب بأخذه بعد ولادته.

وجاء في وقائع القضية أنه تقدمت والدة الطفل للمحكمة، تطالب بإلزام طليقها بتسليمها طفلها الرضيع بعد أن أخذه بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، مؤكدة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعًا.

ولم يحضر الأب المدَّعى عليه الجلسة رغم تبليغه تبليغًا صحيحًا. وتضمن تسبيب الحكم أن القضية (تسليم محضون لحاضنه) هي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، والرضيع يحتاج لأمه رفعًا للضرر عنه، وتحقيقًا للمصلحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,113
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,232
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,549

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة