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بعد قرار "آل الشيخ".. عودة الإداريين والإداريات لضبط "ساعة التعليم".. غداً

تمتعوا بإجازة الـ100 يوم نتيجة تعديل العودة

تعود الحياة مجدداً إلى المدارس في المملكة غداً الأحد؛ بعودة الإداريين والإداريات بعد إجازة جاوزت 100 يوم، عقب إلغاء وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ القرار السابق والمتمثل في عودتهم منتصف شهر ذي القعدة.

وينتظر أن يتم ترتيب وتنسيق المهام الإدارية قبل أسبوع من عودة زملائهم المعلمين والمعلمات الأحد بعد المقبل.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجّه في شعبان الماضي بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال "آل الشيخ" مغرّداً آنذاك: عملاً بما يُحقق المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.

وكان من المقرر أن يعود الإداريون والإداريات العاملون في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف المقبل؛ وفق التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم وتعاميمها السابقة التي أثارت جدل الرأي العام.
وحدد التقويم الدراسي، حسب المعلن في وقت سابق، وحسب المعمول به في الأعوام الدراسية السابقة، عودتهم قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة بوقت يرى الميدان التعليمي أنه دون جدوى.
وحسب التقويم الدراسي السابق -قبل أن يرفضه وزير التعليم "آل الشيخ"- فإن عودة منسوبي المدارس كافة عدا المعلمين الممارسين للعملية التدريسية؛ سيكون يوم الأحد 18 ذي القعدة من عام 1441هـ، ويندرج تحت هذا القرار جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي).
ونص التعميم الذي نشرته وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني- إنه في إطار إنفاذ توجيه وزير التعليم، فقد صدر تعميم بأن تعدل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي، بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام، عدا المعلمين الممارسين للتدريس، في 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة، وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

وتعدل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ يوم الأحد 24/ 12/ 1440هـ الموافق 25/ 8/ 2019م.
كما تعدل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
كما نص تعميم وزير التعليم على تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 8/ 9/ 1440هـ الموافق 13/ 5/ 2019م وتكون عودتهم يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار "آل الشيخ".. عودة الإداريين والإداريات لضبط "ساعة التعليم".. غداً
سبق

تعود الحياة مجدداً إلى المدارس في المملكة غداً الأحد؛ بعودة الإداريين والإداريات بعد إجازة جاوزت 100 يوم، عقب إلغاء وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ القرار السابق والمتمثل في عودتهم منتصف شهر ذي القعدة.

وينتظر أن يتم ترتيب وتنسيق المهام الإدارية قبل أسبوع من عودة زملائهم المعلمين والمعلمات الأحد بعد المقبل.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجّه في شعبان الماضي بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال "آل الشيخ" مغرّداً آنذاك: عملاً بما يُحقق المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.

وكان من المقرر أن يعود الإداريون والإداريات العاملون في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف المقبل؛ وفق التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم وتعاميمها السابقة التي أثارت جدل الرأي العام.
وحدد التقويم الدراسي، حسب المعلن في وقت سابق، وحسب المعمول به في الأعوام الدراسية السابقة، عودتهم قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة بوقت يرى الميدان التعليمي أنه دون جدوى.
وحسب التقويم الدراسي السابق -قبل أن يرفضه وزير التعليم "آل الشيخ"- فإن عودة منسوبي المدارس كافة عدا المعلمين الممارسين للعملية التدريسية؛ سيكون يوم الأحد 18 ذي القعدة من عام 1441هـ، ويندرج تحت هذا القرار جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي).
ونص التعميم الذي نشرته وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني- إنه في إطار إنفاذ توجيه وزير التعليم، فقد صدر تعميم بأن تعدل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي، بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام، عدا المعلمين الممارسين للتدريس، في 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة، وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

وتعدل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ يوم الأحد 24/ 12/ 1440هـ الموافق 25/ 8/ 2019م.
كما تعدل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
كما نص تعميم وزير التعليم على تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 8/ 9/ 1440هـ الموافق 13/ 5/ 2019م وتكون عودتهم يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
06:21 PM

بعد قرار "آل الشيخ".. عودة الإداريين والإداريات لضبط "ساعة التعليم".. غداً

تمتعوا بإجازة الـ100 يوم نتيجة تعديل العودة

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عيسى الحربي - الرياض
11
8,871

تعود الحياة مجدداً إلى المدارس في المملكة غداً الأحد؛ بعودة الإداريين والإداريات بعد إجازة جاوزت 100 يوم، عقب إلغاء وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ القرار السابق والمتمثل في عودتهم منتصف شهر ذي القعدة.

وينتظر أن يتم ترتيب وتنسيق المهام الإدارية قبل أسبوع من عودة زملائهم المعلمين والمعلمات الأحد بعد المقبل.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجّه في شعبان الماضي بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال "آل الشيخ" مغرّداً آنذاك: عملاً بما يُحقق المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم.

وكان من المقرر أن يعود الإداريون والإداريات العاملون في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف المقبل؛ وفق التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم وتعاميمها السابقة التي أثارت جدل الرأي العام.
وحدد التقويم الدراسي، حسب المعلن في وقت سابق، وحسب المعمول به في الأعوام الدراسية السابقة، عودتهم قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة بوقت يرى الميدان التعليمي أنه دون جدوى.
وحسب التقويم الدراسي السابق -قبل أن يرفضه وزير التعليم "آل الشيخ"- فإن عودة منسوبي المدارس كافة عدا المعلمين الممارسين للعملية التدريسية؛ سيكون يوم الأحد 18 ذي القعدة من عام 1441هـ، ويندرج تحت هذا القرار جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي).
ونص التعميم الذي نشرته وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني- إنه في إطار إنفاذ توجيه وزير التعليم، فقد صدر تعميم بأن تعدل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي، بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام، عدا المعلمين الممارسين للتدريس، في 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة، وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

وتعدل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ يوم الأحد 24/ 12/ 1440هـ الموافق 25/ 8/ 2019م.
كما تعدل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
كما نص تعميم وزير التعليم على تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 8/ 9/ 1440هـ الموافق 13/ 5/ 2019م وتكون عودتهم يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م.

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