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"البترول الكويتية" ترفع حالة الطوارئ بعد السيول الجامحة

نظراً لعدم استقرار الطقس .. وقالت: منشآتنا تعمل بشكل طبيعي

قالت مؤسسة البترول الكويتية، إنها رفعت حالة الطوارئ عقب السيول التي اجتاحت البلاد وأودت بحياة شخص، مضيفةً أن منشآتها تعمل بشكل طبيعي.

وذكر طلال الخالد الصباح؛ المتحدث باسم القطاع النفطي، في بيان "رفع حالة الطوارئ لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع تفعيل غرف الطوارئ؛ نظراً لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تسود البلاد مع هطول الأمطار الغزيرة"، وفق "سكاي نيوز".

ونفت وزارة الداخلية، في بيان، شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقوط عدة قتلى.. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".

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"البترول الكويتية" ترفع حالة الطوارئ بعد السيول الجامحة
سبق

قالت مؤسسة البترول الكويتية، إنها رفعت حالة الطوارئ عقب السيول التي اجتاحت البلاد وأودت بحياة شخص، مضيفةً أن منشآتها تعمل بشكل طبيعي.

وذكر طلال الخالد الصباح؛ المتحدث باسم القطاع النفطي، في بيان "رفع حالة الطوارئ لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع تفعيل غرف الطوارئ؛ نظراً لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تسود البلاد مع هطول الأمطار الغزيرة"، وفق "سكاي نيوز".

ونفت وزارة الداخلية، في بيان، شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقوط عدة قتلى.. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:53 AM

"البترول الكويتية" ترفع حالة الطوارئ بعد السيول الجامحة

نظراً لعدم استقرار الطقس .. وقالت: منشآتنا تعمل بشكل طبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مؤسسة البترول الكويتية، إنها رفعت حالة الطوارئ عقب السيول التي اجتاحت البلاد وأودت بحياة شخص، مضيفةً أن منشآتها تعمل بشكل طبيعي.

وذكر طلال الخالد الصباح؛ المتحدث باسم القطاع النفطي، في بيان "رفع حالة الطوارئ لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع تفعيل غرف الطوارئ؛ نظراً لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تسود البلاد مع هطول الأمطار الغزيرة"، وفق "سكاي نيوز".

ونفت وزارة الداخلية، في بيان، شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقوط عدة قتلى.. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".

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