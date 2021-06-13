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"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

الرياض وجدة تسجلان 1616 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1089 حالة في العاصمة من إجمالي الـ3366 المعلنة اليوم

سجلت "الرياض، وجدة" 1616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3366 حالة.

وكشف تقرير "الصحة" أن الرياض سجلت 1089حالة جديدة، بينما سجلت جدة 527 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1616 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 310، والدمام 227 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض وجدة تسجلان 1616 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت "الرياض، وجدة" 1616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3366 حالة.

وكشف تقرير "الصحة" أن الرياض سجلت 1089حالة جديدة، بينما سجلت جدة 527 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1616 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 310، والدمام 227 حالة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
04:03 PM

الرياض وجدة تسجلان 1616 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1089 حالة في العاصمة من إجمالي الـ3366 المعلنة اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
9,904

سجلت "الرياض، وجدة" 1616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3366 حالة.

وكشف تقرير "الصحة" أن الرياض سجلت 1089حالة جديدة، بينما سجلت جدة 527 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1616 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 310، والدمام 227 حالة.

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