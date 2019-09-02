النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو يرصد مَشاهد الفرح لحظة تسليم وحدات الإسكان التنموي بجازان

فِرَق تطوعية من أبناء وبنات المنطقة تشارك في تجهيز المنازل

تَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية البر بجازان.

وقالت منى قعاري وهي مُقعدة، أثناء حديثها لـ"سبق": إنها لم تكن تحلم بأنها ستنتقل في يوم من الأيام لمسكن ملائم يؤويها مع أسرتها، رافعة أكفّها بالحمد والثناء لله على هذه النعمة التي كانت سببًا في إدخال الفرحة على أسرتها.

ولم تتمالك المُسنة قدرية ضامري، نفسها؛ فانهمرت دموعها، ولم تتمكن من بث مشاعرها عبر مقطع الفيديو، ودخلت في نوبة من البكاء فرحًا؛ حيث كانت تقيم في منزل شعبي متهالك لا سقف له.
من ناحيتها، ذكرت سلمى خردلي، التي تعول سبع من بناتها الأيتام إحداهن مريضة بضمور في المخ، أنها كانت تسكن غرفة واحدة مساحتها 3×3 أمتار مربعة؛ مؤكدة أن فرحتها عارمة لها ولبناتها، رافعة شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي هذا التسليم بعد العديد من التسليمات التي تمت بمنطقة جازان عبر الشراكة بين الإسكان التنموي وغالب الجمعيات الخيرية بالمنطقة.
وتشارك في مثل هذه المناسبات فِرَق تطوعية من أبناء وبنات منطقة جازان في تهيئة وتجهيز المساكن لانتقال الأسر لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو يرصد مَشاهد الفرح لحظة تسليم وحدات الإسكان التنموي بجازان
سبق

تَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية البر بجازان.

وقالت منى قعاري وهي مُقعدة، أثناء حديثها لـ"سبق": إنها لم تكن تحلم بأنها ستنتقل في يوم من الأيام لمسكن ملائم يؤويها مع أسرتها، رافعة أكفّها بالحمد والثناء لله على هذه النعمة التي كانت سببًا في إدخال الفرحة على أسرتها.

ولم تتمالك المُسنة قدرية ضامري، نفسها؛ فانهمرت دموعها، ولم تتمكن من بث مشاعرها عبر مقطع الفيديو، ودخلت في نوبة من البكاء فرحًا؛ حيث كانت تقيم في منزل شعبي متهالك لا سقف له.
من ناحيتها، ذكرت سلمى خردلي، التي تعول سبع من بناتها الأيتام إحداهن مريضة بضمور في المخ، أنها كانت تسكن غرفة واحدة مساحتها 3×3 أمتار مربعة؛ مؤكدة أن فرحتها عارمة لها ولبناتها، رافعة شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي هذا التسليم بعد العديد من التسليمات التي تمت بمنطقة جازان عبر الشراكة بين الإسكان التنموي وغالب الجمعيات الخيرية بالمنطقة.
وتشارك في مثل هذه المناسبات فِرَق تطوعية من أبناء وبنات منطقة جازان في تهيئة وتجهيز المساكن لانتقال الأسر لها.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
12:33 PM

فيديو يرصد مَشاهد الفرح لحظة تسليم وحدات الإسكان التنموي بجازان

فِرَق تطوعية من أبناء وبنات المنطقة تشارك في تجهيز المنازل

A A A
فهد كاملي - جازان
7
3,938

تَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية البر بجازان.

وقالت منى قعاري وهي مُقعدة، أثناء حديثها لـ"سبق": إنها لم تكن تحلم بأنها ستنتقل في يوم من الأيام لمسكن ملائم يؤويها مع أسرتها، رافعة أكفّها بالحمد والثناء لله على هذه النعمة التي كانت سببًا في إدخال الفرحة على أسرتها.

ولم تتمالك المُسنة قدرية ضامري، نفسها؛ فانهمرت دموعها، ولم تتمكن من بث مشاعرها عبر مقطع الفيديو، ودخلت في نوبة من البكاء فرحًا؛ حيث كانت تقيم في منزل شعبي متهالك لا سقف له.
من ناحيتها، ذكرت سلمى خردلي، التي تعول سبع من بناتها الأيتام إحداهن مريضة بضمور في المخ، أنها كانت تسكن غرفة واحدة مساحتها 3×3 أمتار مربعة؛ مؤكدة أن فرحتها عارمة لها ولبناتها، رافعة شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي هذا التسليم بعد العديد من التسليمات التي تمت بمنطقة جازان عبر الشراكة بين الإسكان التنموي وغالب الجمعيات الخيرية بالمنطقة.
وتشارك في مثل هذه المناسبات فِرَق تطوعية من أبناء وبنات منطقة جازان في تهيئة وتجهيز المساكن لانتقال الأسر لها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,770
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,359
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,289
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,642

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة