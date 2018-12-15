"عين دروس" تطلق سلسلة لمراجعة مقررات المرحلة الثانوية

تبدأ الأحد 18 ربيع الثاني الجاري

تطلق شبكة قنوات وزارة التعليم "عين"، مع اقتراب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول؛ سلسلة شروحات لطلبة المرحلة الثانوية، لتمكينهم من مراجعة الدروس السابقة.



يأتي ذلك من خلال شرح أهم المسائل في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، يقدمها نخبة من المعلمين المؤهلين.



وأوضحت شبكة قنوات وزارة التعليم "عين"، أن البث المباشر سينطلق مساء الأحد، 18 ربيع الثاني 1441هـ، في الرابعة عصرًا، ويستمر حتى السابعة مساء، على مدار الأسبوع المقبل، عبر حسابات القناة على موقع "يوتيوب"، وستتيح القناة للطلبة التفاعل المباشر مع المعلمين أثناء شرح المسائل.



وأشارت إلى أنه جرى اختيار أهم المسائل بالمرحلة الثانوية في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات؛ لشرحها للطلبة بأسلوب مبسط وبقالب دروس قصيرة يستطيع الطالب العودة إليها في أي وقت، وباستخدام أمثلة واضحة وسلسة لترسخ في ذهن الطالب.



ولفتت الشبكة إلى اختيار نخبة من المعلمين المتميزين لتقديم الدروس للطلاب والطالبات، وتوظيف التقنية للتفاعل معهم، والإجابة عن أسئلتهم بشكل مباشر، ونقل المعلومة لهم بأسهل الطرق.



يذكر أن شبكة قنوات وزارة التعليم "عين"، تتكون من 12 قناة تلفزيونية، تابعة لوزارة التعليم، تقدم محتوى تعليميًّا وتثقيفيًّا، وشروحات لمختلف المناهج، وفواصل تعليمية لجميع مراحل التعليم العام؛ من الابتدائي وحتى الثانوي، تبثّها لهم من خلال ترددها على "عربسات": 12437 عمودي، وحسابها على "تويتر".



وتجاوزت مشاهدات قنوات "عين دروس"، في حساباتها على "يوتيوب"، 24 مليون مشاهدة، منذ انطلاقتها، قدمت خلالها أكثر من خمسة آلاف درس تعليمي جاذب للمشتركين.