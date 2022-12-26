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أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ينجحون في تركيب شرائح لكسر مفتت بالمفصل

في عملية استغرقت 5 ساعات واستخدمت 3 مداخل جراحية و4 شرائح معدنية

باستخدام أحدث أنواع الشرائح في العالم المستخدمة لتثبيت الكسور، نجح الأطباء في قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في علاج كسر بالمفصل لمريض ثلاثيني تعرض لحادث سقوط أدخل على إثره لقسم الطوارئ.

وأوضح طبيب العظام الدكتور محمد عبدالرحيم أن الحالة التي تعامل معها الأطباء شكلت تحديًا كبيرًا للجراحين؛ كون الكسر الذي تعرض له المريض تسبب في تفتت العظم داخل المفصل في الكاحل الأيمن، والذي تطلب التعامل مع الحالة بواسطة جهاز مثبت خارجي في البداية حال وصولها للطوارئ، ومن ثم تم إجراء جراحة لتثبيت كافة الكسور وإعادة مفصل الكاحل بشكل ممتاز بعد ثلاثة أسابيع.

وبدوره قال الدكتور أحمد أسامة: إن العملية تعتبر من أعقد العمليات في جراحة الكسور، وتتطلب مهارة كبيرة وأدوات متطورة؛ حيث استمرت العملية أكثر من 5 ساعات تم خلالها استخدام ثلاثة مداخل جراحية وأربع شرائح معدنية مقفلة، كما استخدم فيها -ولله الحمد- أحدث أنواع الشرائح في العالم التي تستخدم في مثل هذه الكسور، التي تساعد في إعادة الكسور والمفصل بشكل طبيعي لوضعه السابق؛ مما يضمن الشفاء التام وعودة المريض إلى حياته الطبيعية.

وتكون الفريق الطبي من: الدكتور محمد عبد الرحيم، والدكتور أحمد أسامة مصطفى الراجح، وفني العمليات أسامة الثقفي، والتخدير كل من: الدكتورة حميدة جمال، والدكتورة نهلة الديب؛ حيث يعتبر إجراء مثل هذه العمليات المعقدة نقلة بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى، وتعكس حقيقة العمل المقدم في إدارة المستشفى وقسم العمليات لخدمة المريض من خلال الكوادر الطبية الفنية المتميزة، الذي يصب في مصلحة المريض أولًا وأخيرًا.

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أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ينجحون في تركيب شرائح لكسر مفتت بالمفصل
سبق

باستخدام أحدث أنواع الشرائح في العالم المستخدمة لتثبيت الكسور، نجح الأطباء في قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في علاج كسر بالمفصل لمريض ثلاثيني تعرض لحادث سقوط أدخل على إثره لقسم الطوارئ.

وأوضح طبيب العظام الدكتور محمد عبدالرحيم أن الحالة التي تعامل معها الأطباء شكلت تحديًا كبيرًا للجراحين؛ كون الكسر الذي تعرض له المريض تسبب في تفتت العظم داخل المفصل في الكاحل الأيمن، والذي تطلب التعامل مع الحالة بواسطة جهاز مثبت خارجي في البداية حال وصولها للطوارئ، ومن ثم تم إجراء جراحة لتثبيت كافة الكسور وإعادة مفصل الكاحل بشكل ممتاز بعد ثلاثة أسابيع.

وبدوره قال الدكتور أحمد أسامة: إن العملية تعتبر من أعقد العمليات في جراحة الكسور، وتتطلب مهارة كبيرة وأدوات متطورة؛ حيث استمرت العملية أكثر من 5 ساعات تم خلالها استخدام ثلاثة مداخل جراحية وأربع شرائح معدنية مقفلة، كما استخدم فيها -ولله الحمد- أحدث أنواع الشرائح في العالم التي تستخدم في مثل هذه الكسور، التي تساعد في إعادة الكسور والمفصل بشكل طبيعي لوضعه السابق؛ مما يضمن الشفاء التام وعودة المريض إلى حياته الطبيعية.

وتكون الفريق الطبي من: الدكتور محمد عبد الرحيم، والدكتور أحمد أسامة مصطفى الراجح، وفني العمليات أسامة الثقفي، والتخدير كل من: الدكتورة حميدة جمال، والدكتورة نهلة الديب؛ حيث يعتبر إجراء مثل هذه العمليات المعقدة نقلة بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى، وتعكس حقيقة العمل المقدم في إدارة المستشفى وقسم العمليات لخدمة المريض من خلال الكوادر الطبية الفنية المتميزة، الذي يصب في مصلحة المريض أولًا وأخيرًا.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
06:36 PM

أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ينجحون في تركيب شرائح لكسر مفتت بالمفصل

في عملية استغرقت 5 ساعات واستخدمت 3 مداخل جراحية و4 شرائح معدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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باستخدام أحدث أنواع الشرائح في العالم المستخدمة لتثبيت الكسور، نجح الأطباء في قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في علاج كسر بالمفصل لمريض ثلاثيني تعرض لحادث سقوط أدخل على إثره لقسم الطوارئ.

وأوضح طبيب العظام الدكتور محمد عبدالرحيم أن الحالة التي تعامل معها الأطباء شكلت تحديًا كبيرًا للجراحين؛ كون الكسر الذي تعرض له المريض تسبب في تفتت العظم داخل المفصل في الكاحل الأيمن، والذي تطلب التعامل مع الحالة بواسطة جهاز مثبت خارجي في البداية حال وصولها للطوارئ، ومن ثم تم إجراء جراحة لتثبيت كافة الكسور وإعادة مفصل الكاحل بشكل ممتاز بعد ثلاثة أسابيع.

وبدوره قال الدكتور أحمد أسامة: إن العملية تعتبر من أعقد العمليات في جراحة الكسور، وتتطلب مهارة كبيرة وأدوات متطورة؛ حيث استمرت العملية أكثر من 5 ساعات تم خلالها استخدام ثلاثة مداخل جراحية وأربع شرائح معدنية مقفلة، كما استخدم فيها -ولله الحمد- أحدث أنواع الشرائح في العالم التي تستخدم في مثل هذه الكسور، التي تساعد في إعادة الكسور والمفصل بشكل طبيعي لوضعه السابق؛ مما يضمن الشفاء التام وعودة المريض إلى حياته الطبيعية.

وتكون الفريق الطبي من: الدكتور محمد عبد الرحيم، والدكتور أحمد أسامة مصطفى الراجح، وفني العمليات أسامة الثقفي، والتخدير كل من: الدكتورة حميدة جمال، والدكتورة نهلة الديب؛ حيث يعتبر إجراء مثل هذه العمليات المعقدة نقلة بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى، وتعكس حقيقة العمل المقدم في إدارة المستشفى وقسم العمليات لخدمة المريض من خلال الكوادر الطبية الفنية المتميزة، الذي يصب في مصلحة المريض أولًا وأخيرًا.

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