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"فورين أفيرز" الأمريكية: السعودية متعاونة في إحلال السلام بالشرق الأوسط

قالت: لدى الرياض سبب وجيه بسبب الشكوك تجاه عدوانية طهران

في مقالتهما "كيف تتعاون السعودية وإيران معاً لجلب السلام للشرق الأوسط"، قالت لولي نصر؛ الأستاذة بجامعة جونز هوبكنز، وماريا فانتابي؛ من مركز الحوار الإنساني، في مقال مشترك نُشر على دورية "فورين أفيرز" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية متعاونة في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأشار المقال إلى أن السعودية ترغب في علاقات جيدة مع إيران وإنهاء الحرب في اليمن، لكن لدى الرياض سبب وجيه بسبب الشكوك تجاه عدوانية طهران التي تدعم ميليشيات مسلحة في المنطقة، ومن بينهم الحوثيون في اليمن.

وجاء في المقال أن الولايات المتحدة سبق أن أكّدت في مناسبات عدة، وقوفها إلى جانب السعودية في حال تعرّضت لهجومٍ مباشرٍ من إيران، وأنه يجب على أمريكا الضغط على إيران لوقف تمويل الحوثيين ومنع الهجمات على السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فورين أفيرز" الأمريكية: السعودية متعاونة في إحلال السلام بالشرق الأوسط
سبق

في مقالتهما "كيف تتعاون السعودية وإيران معاً لجلب السلام للشرق الأوسط"، قالت لولي نصر؛ الأستاذة بجامعة جونز هوبكنز، وماريا فانتابي؛ من مركز الحوار الإنساني، في مقال مشترك نُشر على دورية "فورين أفيرز" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية متعاونة في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأشار المقال إلى أن السعودية ترغب في علاقات جيدة مع إيران وإنهاء الحرب في اليمن، لكن لدى الرياض سبب وجيه بسبب الشكوك تجاه عدوانية طهران التي تدعم ميليشيات مسلحة في المنطقة، ومن بينهم الحوثيون في اليمن.

وجاء في المقال أن الولايات المتحدة سبق أن أكّدت في مناسبات عدة، وقوفها إلى جانب السعودية في حال تعرّضت لهجومٍ مباشرٍ من إيران، وأنه يجب على أمريكا الضغط على إيران لوقف تمويل الحوثيين ومنع الهجمات على السعودية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:18 AM

"فورين أفيرز" الأمريكية: السعودية متعاونة في إحلال السلام بالشرق الأوسط

قالت: لدى الرياض سبب وجيه بسبب الشكوك تجاه عدوانية طهران

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خالد علي - الرياض
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في مقالتهما "كيف تتعاون السعودية وإيران معاً لجلب السلام للشرق الأوسط"، قالت لولي نصر؛ الأستاذة بجامعة جونز هوبكنز، وماريا فانتابي؛ من مركز الحوار الإنساني، في مقال مشترك نُشر على دورية "فورين أفيرز" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية متعاونة في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأشار المقال إلى أن السعودية ترغب في علاقات جيدة مع إيران وإنهاء الحرب في اليمن، لكن لدى الرياض سبب وجيه بسبب الشكوك تجاه عدوانية طهران التي تدعم ميليشيات مسلحة في المنطقة، ومن بينهم الحوثيون في اليمن.

وجاء في المقال أن الولايات المتحدة سبق أن أكّدت في مناسبات عدة، وقوفها إلى جانب السعودية في حال تعرّضت لهجومٍ مباشرٍ من إيران، وأنه يجب على أمريكا الضغط على إيران لوقف تمويل الحوثيين ومنع الهجمات على السعودية.

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