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احذر "واتساب الذهبي".. لا تفتح هذه الرسالة

خبراء: يهدد الهاتف بالاختراق والفيروس معقد جدًّا

حذّر خبراء التقنية مستخدمي "واتساب"، من الوقوع فريسة لخدعة تطبيق يحمل اسم "واتساب جولد".

ونقلت وكالة "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، تأكيدها أن تحميل التطبيق يهدد الهاتف بالاختراق.

وكان أول ظهور لـ"واتساب جولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مُطوّرة.

وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتساب" إلى "واتساب جولد"، لا تنقر فوقها؛ مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدًّا.

واتساب واتساب الذهبي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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احذر "واتساب الذهبي".. لا تفتح هذه الرسالة
سبق

حذّر خبراء التقنية مستخدمي "واتساب"، من الوقوع فريسة لخدعة تطبيق يحمل اسم "واتساب جولد".

ونقلت وكالة "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، تأكيدها أن تحميل التطبيق يهدد الهاتف بالاختراق.

وكان أول ظهور لـ"واتساب جولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مُطوّرة.

وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتساب" إلى "واتساب جولد"، لا تنقر فوقها؛ مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدًّا.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:23 PM

احذر "واتساب الذهبي".. لا تفتح هذه الرسالة

خبراء: يهدد الهاتف بالاختراق والفيروس معقد جدًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,459

حذّر خبراء التقنية مستخدمي "واتساب"، من الوقوع فريسة لخدعة تطبيق يحمل اسم "واتساب جولد".

ونقلت وكالة "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، تأكيدها أن تحميل التطبيق يهدد الهاتف بالاختراق.

وكان أول ظهور لـ"واتساب جولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مُطوّرة.

وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتساب" إلى "واتساب جولد"، لا تنقر فوقها؛ مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدًّا.

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