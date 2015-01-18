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انعقاد اجتماع أصدقاء السودان بالرياض لمناقشة استقرار البلاد

بحضور ممثلين من الإمارات وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا والسويد

عقد ممثلو دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار جمهورية السودان وشعبه الشقيق.

جاء ذلك بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، ومملكة السويد، ومملكة النرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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انعقاد اجتماع أصدقاء السودان بالرياض لمناقشة استقرار البلاد
سبق

عقد ممثلو دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار جمهورية السودان وشعبه الشقيق.

جاء ذلك بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، ومملكة السويد، ومملكة النرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
06:09 PM

انعقاد اجتماع أصدقاء السودان بالرياض لمناقشة استقرار البلاد

بحضور ممثلين من الإمارات وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا والسويد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد ممثلو دول أصدقاء السودان في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار جمهورية السودان وشعبه الشقيق.

جاء ذلك بحضور ممثلين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، ومملكة السويد، ومملكة النرويج، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم كل الجهود التي تضمن الانتقال السلمي السياسي في جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان (UNITAMS).

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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