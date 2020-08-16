"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة .
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-08-16
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة .
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
03:49 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
06:22 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة .