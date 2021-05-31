وزير الخارجية يبحث مع نظيره بمالطا سبل تعزيز التعاون المشترك

ناقش أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا أيفاريست بارتولو.



وجرى خلال الاستقبال، بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.



حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.