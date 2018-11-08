بالفيديو.. ترامب غاضبًا لمراسل "سي إن إن": أنتم تنشـرون أخبارًا مزيفة

قال له خلال مؤتمر صحفي: أنت عدو للناس وعار على القناة التي تعمل فيها

هاجم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء مراسل شبكة "سي إن إن" جون أسوستا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، واصفًا الشبكة بأنها "تنشر أخبارًا مزيفة".

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، خلال مؤتمر عُقد للتعليق على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، كان المراسل يوجه سؤالاً للرئيس الأمريكي بشأن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المكسيك، وأنهم ليسوا غزاة للولايات المتحدة.

وتحدث الصحفي رافضًا تعليق ترامب بشأن المهاجرين بأنهم لا يعتبرون مخترقين للحدود بشكل غير شرعي. وهنا رد ترامب بالشكر على مقولته رافضًا تعليقه، وقائلاً: "المهاجرون يجب أن يأتوا بطريقة شرعية. لدينا شركات. نريد أشخاصًا للعمل".

وعند حديث المراسل عن أنهم على بعد مئات الأميال فقط من حدود الولايات المتحدة رد ترامب بالقول: "اتركني أنا أدير البلاد. وعليك أنت تولي مهمة (سي.إن.إن)".

وحينها قامت إحدى موظفات البيت الأبيض بنزع المايكروفون من يد الصحفي بطريقة غير لائقة مع محاولته طرح سؤال آخر إلا أنها تركته لطرح سؤاله الثاني.

وعندما حاول المراسل طرح سؤاله الثاني بشأن التحقيقات التي تُجرى عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رد ترامب: "إنها تحقيقات بلا جدوى".

وهنا ثار ترامب، وقال له: "ضع المايكروفون. كفى، كفى. اجلس مكانك. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وتابع ترامب: "(سي.إن.إن) يجب أن تخجل من نفسها. الطريقة التي تعاملتم بها مع سارة هوكابي كانت فظيعة".

وواصل ترامب هجومه موجهًا كلامه للصحفي: "أنت عدو للناس. سي إن إن تنشر أخبارًا مزيفة".

وسبق لترامب أن غرد على "تويتر" في فبراير 2017 قائلاً: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، إيه بي سي، سي بي إس، وسي إن إن) ليست عدوًّا لي، بل هي عدو للشعب الأمريكي".