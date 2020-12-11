50 وفاة و3035 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

لبنان تسجل 1518 حالة إيجابية ليصل إلى 143705

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3035 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 394564.



وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6542، لافتةً إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 349821.



وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 38201.



وفي السياق، سجّلت لبنان 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 143705.



وأوضحت الصحة اللبنانية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 97647، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1182 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.