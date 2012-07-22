وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-21 أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 10:49 PM

اخر تعديل 22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 01:43 AM

إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا





A A A





0 مشاركة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.