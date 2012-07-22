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إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون

بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

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إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:49 PM
اخر تعديل
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
01:43 AM

إجمالي إصابات فيروس كورونا في إفريقيا يتجاوز 6.28 مليون

بينما يقترب إجمالي الوفيات في القارة السمراء من 160 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة إفريقيا قد بلغ 6,281,998.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 159,719.

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