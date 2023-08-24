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رئيس جمهورية الشيشان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

أبدى سعادته بمشاركة السعودية في افتتاح جامع فخر المسلمين

استقبل الرئيس رمضان أحمدوفيتش قديروف رئيس جمهورية الشيشان، في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأساً وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان.

وفي بداية الاستقبال، رحب الرئيس الشيشاني بالوزير والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.

وأبدى سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.

من جانبه، نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.

ونوّه بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وحضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية الشيشان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية
سبق

استقبل الرئيس رمضان أحمدوفيتش قديروف رئيس جمهورية الشيشان، في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأساً وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان.

وفي بداية الاستقبال، رحب الرئيس الشيشاني بالوزير والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.

وأبدى سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.

من جانبه، نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.

ونوّه بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وحضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
03:19 PM

رئيس جمهورية الشيشان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

أبدى سعادته بمشاركة السعودية في افتتاح جامع فخر المسلمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الرئيس رمضان أحمدوفيتش قديروف رئيس جمهورية الشيشان، في القصر الرئاسي بالعاصمة غروزني اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأساً وفد المملكة في افتتاح جامع فخر المسلمين أكبر جامع في الشيشان.

وفي بداية الاستقبال، رحب الرئيس الشيشاني بالوزير والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الشيشان.

وأبدى سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، وبما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.

من جانبه، نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.

ونوّه بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وحضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.

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