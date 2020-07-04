النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

سلسلة الانفجارات.. احتراق محطة للطاقة جنوب إيران

عطّل محولاً في مدينة الأهواز

اندلع حريق اليوم (السبت)، في محطة للطاقة في جنوب غرب إيران، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات، التي أصاب بعضها مواقع حساسة.

وبين المتحدث باسم شركة تافانير للطاقة مصطفى رجبي مشهدي، أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولاً في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز، وأن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي، وفقاً لـ"رويترز".

وشبّ حريق الخميس الماضي في منشأة نطنز النووية، وذكر مسؤول سابق أن حادث نطنز يمكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقتل 19 شخصًا الثلاثاء في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وأجع الانفجار إلى تسرب للغاز.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سلسلة الانفجارات.. احتراق محطة للطاقة جنوب إيران
سبق

اندلع حريق اليوم (السبت)، في محطة للطاقة في جنوب غرب إيران، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات، التي أصاب بعضها مواقع حساسة.

وبين المتحدث باسم شركة تافانير للطاقة مصطفى رجبي مشهدي، أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولاً في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز، وأن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي، وفقاً لـ"رويترز".

وشبّ حريق الخميس الماضي في منشأة نطنز النووية، وذكر مسؤول سابق أن حادث نطنز يمكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقتل 19 شخصًا الثلاثاء في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وأجع الانفجار إلى تسرب للغاز.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
06:17 PM

سلسلة الانفجارات.. احتراق محطة للطاقة جنوب إيران

عطّل محولاً في مدينة الأهواز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,725

اندلع حريق اليوم (السبت)، في محطة للطاقة في جنوب غرب إيران، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات، التي أصاب بعضها مواقع حساسة.

وبين المتحدث باسم شركة تافانير للطاقة مصطفى رجبي مشهدي، أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولاً في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز، وأن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي، وفقاً لـ"رويترز".

وشبّ حريق الخميس الماضي في منشأة نطنز النووية، وذكر مسؤول سابق أن حادث نطنز يمكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقتل 19 شخصًا الثلاثاء في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وأجع الانفجار إلى تسرب للغاز.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,780

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة