أمانة الشرقية: منع دخول المجمعات والأسواق دون تفعيل "توكلنا"

في إطار الجهود الرامية لمنع تفشّي فيروس "كورونا" في المنطقة

وجّه أمين المنطقة الشرقية بناء على توجيهات أمير المنطقة، بضرورة البدء بتفعيل تطبيق "توكلنا" من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وقد وجّه الأمين بأن يتم البدء بتطبيق قرار تفعيل تطبيق "توكلنا"، اعتبارًا من يوم الأحد، وأن يكون شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها.

وقد وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المنطقة، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.