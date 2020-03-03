"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة
اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.
فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-03
اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.
فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:23 PM
"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة
اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.
فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.