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"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة

اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.

فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

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"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة
سبق

اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.

فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:23 PM

"الشمراني" للمرتبة الـ 9 بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ترقية مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة عهود معاضة عيدان الشمراني إلى المرتبة التاسعة.

فيما أعربت "الشمراني " عن شكرها وتقديرها لأمين جدة مشيرة أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

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