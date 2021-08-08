"أسبوع سبق" يحمل جملة وقائع شغلت الرأي العام: عودة الدراسة للمتوسطة والثانوية.. ولا للتطبيع مع إسرائيل.. وتكريم البطل الأولمبي حامدي

رصدت "سبق" في عرضها الأسبوعي جملة من الوقائع على الجانبين المحلي والدولي والشؤون الرياضية، شغل بعضها الرأي السعودي، ونال حيزًا من مناقشاتهم؛ كعودة الدراسة حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبداية مباشرة المشرفين التربويين والهيئة الإدارية في وزارة التعليم من يوم غدٍ، أيضًا تحقيق لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية، كذلك من الموضوعات الدولية التوتر الحاصل على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وإطلاق النار من الجانبين، ورفض السعودية للتطبيع مع إسرائيل. "التعليم": الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتي اللقاح قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح. وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70 ٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 / 2021 أيهما يسبق". https://sabq.org/NMGnFg غدًا.. عودة المشرفين ومنسوبي مكاتب التعليم والإداريين للمدارس يعود يوم غدٍ الأحد المشرفون والمشرفات التربويات، ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتان التعليمية والإدارية، في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد. https://sabq.org/8TSgDN شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25 / 12 / 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع. https://sabq.org/bQPt35 دخول قرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين" حيز التنفيذ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار منذ يومين، حيث يسري القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر. https://sabq.org/b8CMV2 "الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول. https://sabq.org/KxBNPn "العالم الإسلامي" تستضيف ملتقى تاريخيًا يجمع "المرجعيات العراقية" برحاب الحرم الشريف احتضنت الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة ملتقى تاريخيًا، جمع المرجعيات الدينية العراقية كافة ذات الثقل والتأثير في المشهد العراقي من أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي على طاولة واحدة للمرة الأولى؛ وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، سعيًا لتأكيد وحدة الكلمة، وموقف الجميع الرافض لخطاب الطائفية والكراهية والصدام. https://sabq.org/3TC9cW بدء تطبيق قرار قصر العمل بالمجمعات التجارية على السعوديين أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء بتطبيق قرار توطين "قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي، وهي فترة السماح المحددة للقرار. https://sabq.org/pJs6SN اعتاد الحضور مبكرًا.. المغردون يتفاعلون مع خبر وفاة شاب سعودي كفيف قبل نحو عام، أثار تفاعل المغردين بحضوره المبكر لقاعة المحاضرات ولجده واجتهاده في الدراسة، وها هو مرة أخرى يثير الشاب السعودي الكفيف بدر العاصمي تفاعل المغردين بعد إعلان خبر وفاته. https://sabq.org/dqjyKh وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل وسنرحب بإيران في هذه الحالة أكد وزير الخارجية، أن المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي الانضمام إلى اتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن موقف المملكة واضح وهو الدولة الفلسطينية أفضل طريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. https://sabq.org/WY8xpB طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات قصفت طائرات إسرائيلية، ليلة الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترًا خلال الأيام الماضية. https://sabq.org/bmqyQM وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بـ 5 ملايين ريال أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها خمسة ملايين ريال، بعد فوزه بالميدالية الفضية. https://sabq.org/ZM6vqr تنافس بين جماهير "النصر" و"الهلال" في مشاهدات صفقة انتقال "بيريرا" و"تاليسكا" اشتدّ التنافس الجماهيري بين جمهورَي "الهلال" و"النصر" لكسر المشاهدات المليونية في إعلان صفقتي انتقال اللاعب البرازيلي "بيريرا" لنادي الهلال، بعد أن تجاوزت مشاهدات فيديو إعلان الصفقة 14 مليون مشاهدة عبر حساب النادي في بضع ساعات، مقتربًا في ذلك الرقم، كسر الرقم القياسي في مقطع إعلان نادي النصر صفقة انتقال اللاعب تاليسكا لنادي النصر، بعد أن سجل ذلك المقطع "الأكثر مشاهدة" بواقع أكثر من 16 مليون مشاهد. https://sabq.org/xWTV9Y

"أسبوع سبق" يحمل جملة وقائع شغلت الرأي العام: عودة الدراسة للمتوسطة والثانوية.. ولا للتطبيع مع إسرائيل.. وتكريم البطل الأولمبي حامدي بدر العتيبي سبق 2021-08-08 رصدت "سبق" في عرضها الأسبوعي جملة من الوقائع على الجانبين المحلي والدولي والشؤون الرياضية، شغل بعضها الرأي السعودي، ونال حيزًا من مناقشاتهم؛ كعودة الدراسة حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبداية مباشرة المشرفين التربويين والهيئة الإدارية في وزارة التعليم من يوم غدٍ، أيضًا تحقيق لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية، كذلك من الموضوعات الدولية التوتر الحاصل على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وإطلاق النار من الجانبين، ورفض السعودية للتطبيع مع إسرائيل.



"التعليم": الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتي اللقاح

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70 ٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 / 2021 أيهما يسبق".

https://sabq.org/NMGnFg



غدًا.. عودة المشرفين ومنسوبي مكاتب التعليم والإداريين للمدارس

يعود يوم غدٍ الأحد المشرفون والمشرفات التربويات، ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتان التعليمية والإدارية، في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

https://sabq.org/8TSgDN



شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25 / 12 / 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

https://sabq.org/bQPt35



دخول قرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين" حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار منذ يومين، حيث يسري القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

https://sabq.org/b8CMV2



"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

https://sabq.org/KxBNPn



"العالم الإسلامي" تستضيف ملتقى تاريخيًا يجمع "المرجعيات العراقية" برحاب الحرم الشريف

احتضنت الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة ملتقى تاريخيًا، جمع المرجعيات الدينية العراقية كافة ذات الثقل والتأثير في المشهد العراقي من أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي على طاولة واحدة للمرة الأولى؛ وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، سعيًا لتأكيد وحدة الكلمة، وموقف الجميع الرافض لخطاب الطائفية والكراهية والصدام.

https://sabq.org/3TC9cW



بدء تطبيق قرار قصر العمل بالمجمعات التجارية على السعوديين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء بتطبيق قرار توطين "قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي، وهي فترة السماح المحددة للقرار.

https://sabq.org/pJs6SN



اعتاد الحضور مبكرًا.. المغردون يتفاعلون مع خبر وفاة شاب سعودي كفيف

قبل نحو عام، أثار تفاعل المغردين بحضوره المبكر لقاعة المحاضرات ولجده واجتهاده في الدراسة، وها هو مرة أخرى يثير الشاب السعودي الكفيف بدر العاصمي تفاعل المغردين بعد إعلان خبر وفاته.

https://sabq.org/dqjyKh



وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل وسنرحب بإيران في هذه الحالة

أكد وزير الخارجية، أن المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي الانضمام إلى اتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن موقف المملكة واضح وهو الدولة الفلسطينية أفضل طريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

https://sabq.org/WY8xpB



طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات

قصفت طائرات إسرائيلية، ليلة الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترًا خلال الأيام الماضية.

https://sabq.org/bmqyQM



وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بـ 5 ملايين ريال

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها خمسة ملايين ريال، بعد فوزه بالميدالية الفضية.

https://sabq.org/ZM6vqr



تنافس بين جماهير "النصر" و"الهلال" في مشاهدات صفقة انتقال "بيريرا" و"تاليسكا"

اشتدّ التنافس الجماهيري بين جمهورَي "الهلال" و"النصر" لكسر المشاهدات المليونية في إعلان صفقتي انتقال اللاعب البرازيلي "بيريرا" لنادي الهلال، بعد أن تجاوزت مشاهدات فيديو إعلان الصفقة 14 مليون مشاهدة عبر حساب النادي في بضع ساعات، مقتربًا في ذلك الرقم، كسر الرقم القياسي في مقطع إعلان نادي النصر صفقة انتقال اللاعب تاليسكا لنادي النصر، بعد أن سجل ذلك المقطع "الأكثر مشاهدة" بواقع أكثر من 16 مليون مشاهد.

https://sabq.org/xWTV9Y











08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:00 AM

"أسبوع سبق" يحمل جملة وقائع شغلت الرأي العام: عودة الدراسة للمتوسطة والثانوية.. ولا للتطبيع مع إسرائيل.. وتكريم البطل الأولمبي حامدي قَتْل زوجة على يد زوجها بوحشية.. وبدء تطبيق قرارَيْن للتوطين.. وقصف لجنوب لبنان





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رصدت "سبق" في عرضها الأسبوعي جملة من الوقائع على الجانبين المحلي والدولي والشؤون الرياضية، شغل بعضها الرأي السعودي، ونال حيزًا من مناقشاتهم؛ كعودة الدراسة حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبداية مباشرة المشرفين التربويين والهيئة الإدارية في وزارة التعليم من يوم غدٍ، أيضًا تحقيق لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية، كذلك من الموضوعات الدولية التوتر الحاصل على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وإطلاق النار من الجانبين، ورفض السعودية للتطبيع مع إسرائيل.



"التعليم": الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتي اللقاح

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وأضافت: "أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70 ٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 / 2021 أيهما يسبق".

https://sabq.org/NMGnFg



غدًا.. عودة المشرفين ومنسوبي مكاتب التعليم والإداريين للمدارس

يعود يوم غدٍ الأحد المشرفون والمشرفات التربويات، ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتان التعليمية والإدارية، في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

https://sabq.org/8TSgDN



شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25 / 12 / 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

https://sabq.org/bQPt35



دخول قرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين" حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار منذ يومين، حيث يسري القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

https://sabq.org/b8CMV2



"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس؛ للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

https://sabq.org/KxBNPn



"العالم الإسلامي" تستضيف ملتقى تاريخيًا يجمع "المرجعيات العراقية" برحاب الحرم الشريف

احتضنت الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة ملتقى تاريخيًا، جمع المرجعيات الدينية العراقية كافة ذات الثقل والتأثير في المشهد العراقي من أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي على طاولة واحدة للمرة الأولى؛ وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، سعيًا لتأكيد وحدة الكلمة، وموقف الجميع الرافض لخطاب الطائفية والكراهية والصدام.

https://sabq.org/3TC9cW



بدء تطبيق قرار قصر العمل بالمجمعات التجارية على السعوديين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء بتطبيق قرار توطين "قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي، وهي فترة السماح المحددة للقرار.

https://sabq.org/pJs6SN



اعتاد الحضور مبكرًا.. المغردون يتفاعلون مع خبر وفاة شاب سعودي كفيف

قبل نحو عام، أثار تفاعل المغردين بحضوره المبكر لقاعة المحاضرات ولجده واجتهاده في الدراسة، وها هو مرة أخرى يثير الشاب السعودي الكفيف بدر العاصمي تفاعل المغردين بعد إعلان خبر وفاته.

https://sabq.org/dqjyKh



وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل وسنرحب بإيران في هذه الحالة

أكد وزير الخارجية، أن المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي الانضمام إلى اتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن موقف المملكة واضح وهو الدولة الفلسطينية أفضل طريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

https://sabq.org/WY8xpB



طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات

قصفت طائرات إسرائيلية، ليلة الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترًا خلال الأيام الماضية.

https://sabq.org/bmqyQM



وزير الرياضة يُكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بـ 5 ملايين ريال

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها خمسة ملايين ريال، بعد فوزه بالميدالية الفضية.

https://sabq.org/ZM6vqr



تنافس بين جماهير "النصر" و"الهلال" في مشاهدات صفقة انتقال "بيريرا" و"تاليسكا"

اشتدّ التنافس الجماهيري بين جمهورَي "الهلال" و"النصر" لكسر المشاهدات المليونية في إعلان صفقتي انتقال اللاعب البرازيلي "بيريرا" لنادي الهلال، بعد أن تجاوزت مشاهدات فيديو إعلان الصفقة 14 مليون مشاهدة عبر حساب النادي في بضع ساعات، مقتربًا في ذلك الرقم، كسر الرقم القياسي في مقطع إعلان نادي النصر صفقة انتقال اللاعب تاليسكا لنادي النصر، بعد أن سجل ذلك المقطع "الأكثر مشاهدة" بواقع أكثر من 16 مليون مشاهد.

https://sabq.org/xWTV9Y









