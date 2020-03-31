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"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية

للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية

واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقُّق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المناديب يوميًّا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وأشارت "هيئة الاتصالات" إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المناديب أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كافة المخالفين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية
سبق

واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقُّق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المناديب يوميًّا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وأشارت "هيئة الاتصالات" إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المناديب أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كافة المخالفين.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:41 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:35 PM

"هيئة الاتصالات" تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية

للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولاتها التفتيشية على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية؛ للتحقُّق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشددت الهيئة خلال الجولات على ضرورة استمرار مقدمي الخدمات في فحص درجة حرارة المناديب يوميًّا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على ضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الأغراض على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

وأشارت "هيئة الاتصالات" إلى قيام فرقها التفتيشية بمراقبة مقدمي خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومرافقة المناديب أثناء أداء مهامهم، ومعاينة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على تطبيق الأنظمة وفرض الغرامات المالية بحدها الأعلى ضد كافة المخالفين.

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