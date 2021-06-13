النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الصداقة السعودية الكينية تبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك مع السفير الكيني

بحثا تعزيز العمل الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكينية برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة محمد بن حمود المزيد بمقر المجلس بالرياض، وحضور عضو المجلس عضو اللجنة الدكتور حسن الحازمي، اجتماعاً مع سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوجيجو يرافقه المستشار في السفارة حسين شيخ محمد.

ونوّه "المزيد" بالعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية كينيا، التي تشهد تطوراً في مختلف المجالات، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مبرزاً نجاح المملكة في إدارة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت كانت محل تقدير واهتمام دوليين.

من جانبه، أكد السفير الكيني دعم جمهورية كينيا للمبادرات التي تقودها المملكة، ومنها دعمها لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة (كوفيد 19) ودعمها لليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها من المبادرات الإنسانية والاجتماعية دولياً، مبيناً أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة والقيادة لكثير من المبادرات العالمية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي قائدة عالمياً ورائدة في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها عند اكتشاف فيروس كوفيد 19 تعد متقدمة، مثمناً للمملكة دعمها جمهورية كينيا في مجال التعليم والتنمية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بمجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة الصداقة السعودية الكينية تبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك مع السفير الكيني
سبق

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكينية برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة محمد بن حمود المزيد بمقر المجلس بالرياض، وحضور عضو المجلس عضو اللجنة الدكتور حسن الحازمي، اجتماعاً مع سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوجيجو يرافقه المستشار في السفارة حسين شيخ محمد.

ونوّه "المزيد" بالعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية كينيا، التي تشهد تطوراً في مختلف المجالات، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مبرزاً نجاح المملكة في إدارة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت كانت محل تقدير واهتمام دوليين.

من جانبه، أكد السفير الكيني دعم جمهورية كينيا للمبادرات التي تقودها المملكة، ومنها دعمها لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة (كوفيد 19) ودعمها لليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها من المبادرات الإنسانية والاجتماعية دولياً، مبيناً أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة والقيادة لكثير من المبادرات العالمية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي قائدة عالمياً ورائدة في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها عند اكتشاف فيروس كوفيد 19 تعد متقدمة، مثمناً للمملكة دعمها جمهورية كينيا في مجال التعليم والتنمية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بمجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:36 PM

لجنة الصداقة السعودية الكينية تبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك مع السفير الكيني

بحثا تعزيز العمل الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
262

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكينية برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة محمد بن حمود المزيد بمقر المجلس بالرياض، وحضور عضو المجلس عضو اللجنة الدكتور حسن الحازمي، اجتماعاً مع سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوجيجو يرافقه المستشار في السفارة حسين شيخ محمد.

ونوّه "المزيد" بالعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية كينيا، التي تشهد تطوراً في مختلف المجالات، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مبرزاً نجاح المملكة في إدارة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت كانت محل تقدير واهتمام دوليين.

من جانبه، أكد السفير الكيني دعم جمهورية كينيا للمبادرات التي تقودها المملكة، ومنها دعمها لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة (كوفيد 19) ودعمها لليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرها من المبادرات الإنسانية والاجتماعية دولياً، مبيناً أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة والقيادة لكثير من المبادرات العالمية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي قائدة عالمياً ورائدة في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها عند اكتشاف فيروس كوفيد 19 تعد متقدمة، مثمناً للمملكة دعمها جمهورية كينيا في مجال التعليم والتنمية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكيني، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بمجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,738

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة