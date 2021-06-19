النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية

إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع

الأصوات الباطلة حلت في المرتبة الثانية

قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع
سبق

قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
03:20 PM

إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع

الأصوات الباطلة حلت في المرتبة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
979

قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة