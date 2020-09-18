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"مرور جدة" يضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا الاتجاه ويحيلهم للهيئة المرورية

تجاوباً مع بلاغ مواطن وثَّق مخالفتهم

ألقى "مرور جدة" أمس الخميس، القبض على قائدي ثلاث شاحنات، قاموا بعكس اتجاه السير على أحد الطرق الرئيسة بالمحافظة، وتمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، تجاوب المرور مع شكوى وبلاغ مواطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن رصد المُبلغ بالفيديو ثلاث شاحنات يعكس قائدوها الاتجاه في أحد الشوارع بجدة، في وقت واحد؛ مما يعرض الآخرين للخطر جراء هذا التصرف المتهور.

وذكر المرور عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه تم القبض على قائدي المركبات الثلاث، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

مرور جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور جدة" يضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا الاتجاه ويحيلهم للهيئة المرورية
سبق

ألقى "مرور جدة" أمس الخميس، القبض على قائدي ثلاث شاحنات، قاموا بعكس اتجاه السير على أحد الطرق الرئيسة بالمحافظة، وتمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، تجاوب المرور مع شكوى وبلاغ مواطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن رصد المُبلغ بالفيديو ثلاث شاحنات يعكس قائدوها الاتجاه في أحد الشوارع بجدة، في وقت واحد؛ مما يعرض الآخرين للخطر جراء هذا التصرف المتهور.

وذكر المرور عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه تم القبض على قائدي المركبات الثلاث، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
12:08 AM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
03:22 AM

"مرور جدة" يضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا الاتجاه ويحيلهم للهيئة المرورية

تجاوباً مع بلاغ مواطن وثَّق مخالفتهم

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
4,122

ألقى "مرور جدة" أمس الخميس، القبض على قائدي ثلاث شاحنات، قاموا بعكس اتجاه السير على أحد الطرق الرئيسة بالمحافظة، وتمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، تجاوب المرور مع شكوى وبلاغ مواطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن رصد المُبلغ بالفيديو ثلاث شاحنات يعكس قائدوها الاتجاه في أحد الشوارع بجدة، في وقت واحد؛ مما يعرض الآخرين للخطر جراء هذا التصرف المتهور.

وذكر المرور عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه تم القبض على قائدي المركبات الثلاث، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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