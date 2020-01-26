شاهد بين المساء والفجر .. وفاة و45 إصابة في حادثين على "سريع القصيم"

حالات متنوعة بعضها حرجة وبينها عائلة هندية وجميعها باشرها "الهلال الأحمر"

لقي شخص مصرعه فيما تعرّض خمسة وأربعون لإصابات متنوعة بعضها حرجة نتيجة حادثين منفصلين وقعا، مساء أمس وفجر اليوم السبت، في منطقة القصيم.

تفصيلاً، وقع الحادث الأول لحافلة تقل 40 راكباً على الطريق السريع بين منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة، تُوفي فيه شخص واحد، فيما تعرّض الآخرون لإصابات تراوحت بين البالغة والمتوسطة والخفيفة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 20:52 من مساء يوم الجمعة الموافق 5/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنوّرة - القصيم السريع قرب جسر دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة أربعين راكباً، كما جاء في البلاغ الأولي، فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

وقال: "أعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ؛ حيث تمّ توجيه اثنتين وعشرين (22) فرقة إسعافية وفرقة عنايات طبية إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و3 فرق إسعافية من الهلال الأحمر بفرع المدينة المنوّرة".

وبيّن: "بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالقصيم خالد الخضر؛ وبإشراف من مساعد المدير العام ‏للشؤون الإسعافية سلطان العوض؛ بالموقع، وحضور مدير الإدارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقة، تم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع؛ بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الاختصاص".

وأضاف: "كان العدد الكلي للمصابين 40 حالة منها: 7 إصابات حرجة، و4 إصابات متوسطة الخطورة، و28 إصابة طفيفة، وعدد الوفيات واحدة - رحمه الله - وتم نقل 37 مصاباً بوساطة الهلال الأحمر وبقية الحالات بوساطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم، وتم تدعيم مستشفى عقلة الصقور بوساطة فرق من الهلال الأحمر".

وفي الحادث الآخر، أفاد متحدث الهلال الأحمر، بأنه وقع تصادم فجر اليوم السبت، على طريق "القصيم - المدينة المنوّرة" قبل جسر ثادج، ونتج عنه 6 إصابات لعائلة هندية، وتم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى النبهانية، وهي إصابة واحدة خطيرة، وإصابتان متوسطتا الخطورة، وثلاث إصابات طفيفة، وعدد الفرق المشاركة: 4 من البتراء وعقلة الصقور والنقرة، ورياض الخبراء.