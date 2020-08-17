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في "عزيزية مكة".. إغلاق 5 منشآت لمخالفتها بروتوكولات "كورونا"

رفع طنين من مخلفات البناء وإزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة

أعلن رئيس بلدية العزيزية بمكة المكرمة المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، تنفيذ 25 حملة رقابية على المنشآت التجارية، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت، بسبب عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال "المالكي": تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وشهدت الحملة رفع طنين من مخلفات البناء، إضافة إلى إزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة.

وأكد تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية و البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، و حرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات.

ودعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات و شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 و قنوات الأمانة الرسمية.

بلدية العزيزية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في "عزيزية مكة".. إغلاق 5 منشآت لمخالفتها بروتوكولات "كورونا"
سبق

أعلن رئيس بلدية العزيزية بمكة المكرمة المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، تنفيذ 25 حملة رقابية على المنشآت التجارية، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت، بسبب عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال "المالكي": تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وشهدت الحملة رفع طنين من مخلفات البناء، إضافة إلى إزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة.

وأكد تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية و البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، و حرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات.

ودعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات و شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 و قنوات الأمانة الرسمية.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
06:01 PM

في "عزيزية مكة".. إغلاق 5 منشآت لمخالفتها بروتوكولات "كورونا"

رفع طنين من مخلفات البناء وإزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلن رئيس بلدية العزيزية بمكة المكرمة المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، تنفيذ 25 حملة رقابية على المنشآت التجارية، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت، بسبب عدم تجديد الرخصة ومخالفة البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال "المالكي": تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وشهدت الحملة رفع طنين من مخلفات البناء، إضافة إلى إزالة 32 سيارة خربة وهياكل تالفة.

وأكد تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية و البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، و حرص الأمانة للتصدي لجميع المخالفات.

ودعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات و شكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 و قنوات الأمانة الرسمية.

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