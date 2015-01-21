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حالة التقلبات تسجل حضورها والأرصاد تنبه 7 مناطق بينها الرياض

بدأت مع ساعات الصباح وبعضها يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متعددة لتقلبات جوية تتعرض لها معظم مناطق المملكة.

ففي مناطق: (الرياض، القصيم، نجران، مكة المكرمة) أصدرت الأرصاد تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبّهت الأرصاد مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان) من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى السابعة مساء.

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حالة التقلبات تسجل حضورها والأرصاد تنبه 7 مناطق بينها الرياض
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متعددة لتقلبات جوية تتعرض لها معظم مناطق المملكة.

ففي مناطق: (الرياض، القصيم، نجران، مكة المكرمة) أصدرت الأرصاد تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبّهت الأرصاد مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان) من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى السابعة مساء.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:44 AM

حالة التقلبات تسجل حضورها والأرصاد تنبه 7 مناطق بينها الرياض

بدأت مع ساعات الصباح وبعضها يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,869

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متعددة لتقلبات جوية تتعرض لها معظم مناطق المملكة.

ففي مناطق: (الرياض، القصيم، نجران، مكة المكرمة) أصدرت الأرصاد تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبّهت الأرصاد مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان) من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى السابعة مساء.

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