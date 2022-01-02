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قوات الأمن السودانية تطلق الغاز على آلاف المحتجين وسط الخرطوم

السلطات قطعت خدمات الإنترنت

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الأحد"، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم، بعد إغلاق أغلب الجسور والطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش.

وتظاهر آلاف السودانيين تحت عنوان "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الذي تعرّضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط ست ضحايا.

ونقلت "رويترز" عن شهود، أن خدمات الإنترنت انقطعت قبيل الاحتجاجات التي دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى توجهها للقصر الرئاسي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوات الأمن السودانية تطلق الغاز على آلاف المحتجين وسط الخرطوم
سبق

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الأحد"، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم، بعد إغلاق أغلب الجسور والطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش.

وتظاهر آلاف السودانيين تحت عنوان "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الذي تعرّضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط ست ضحايا.

ونقلت "رويترز" عن شهود، أن خدمات الإنترنت انقطعت قبيل الاحتجاجات التي دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى توجهها للقصر الرئاسي.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
04:11 PM

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز على آلاف المحتجين وسط الخرطوم

السلطات قطعت خدمات الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الأحد"، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم، بعد إغلاق أغلب الجسور والطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش.

وتظاهر آلاف السودانيين تحت عنوان "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الذي تعرّضت له احتجاجات الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط ست ضحايا.

ونقلت "رويترز" عن شهود، أن خدمات الإنترنت انقطعت قبيل الاحتجاجات التي دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى توجهها للقصر الرئاسي.

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