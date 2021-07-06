قمة نارية تجمع "المنتخبين "الإنجليزي" و"الدنماركي" .. في نصف نهائي "يورو 2020"
تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم ، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 إذ ستجمع المنتخبين الإنجليزي والدنماركي.
تُقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.
وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب إقصاء أوكرانيا من ربع النهائي بنتيجة 4-0، فيما تأهل منتخب الدنمارك عقب الفوز على التشيك 2-1.
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قمة نارية تجمع "المنتخبين "الإنجليزي" و"الدنماركي" .. في نصف نهائي "يورو 2020"
محمد السيّد
سبق
2021-07-06
تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم ، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 إذ ستجمع المنتخبين الإنجليزي والدنماركي.
تُقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.
وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب إقصاء أوكرانيا من ربع النهائي بنتيجة 4-0، فيما تأهل منتخب الدنمارك عقب الفوز على التشيك 2-1.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:12 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:30 PM
قمة نارية تجمع "المنتخبين "الإنجليزي" و"الدنماركي" .. في نصف نهائي "يورو 2020"
تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم ، المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 إذ ستجمع المنتخبين الإنجليزي والدنماركي.
تُقام المباراة مساء الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في لندن.
وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، عقب إقصاء أوكرانيا من ربع النهائي بنتيجة 4-0، فيما تأهل منتخب الدنمارك عقب الفوز على التشيك 2-1.