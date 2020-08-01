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زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق

لم يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال خفيف قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق صباح اليوم.
وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن مواطني القضاء شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, من دون أن يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر.

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زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق
سبق

ضرب زلزال خفيف قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق صباح اليوم.
وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن مواطني القضاء شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, من دون أن يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:13 PM

زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق

لم يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال خفيف قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق صباح اليوم.
وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن مواطني القضاء شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, من دون أن يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر.

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